الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد
مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، فيتو

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، يقدم موقع فيتو بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم.

وتقدم فيتو خدمة عرض مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم في الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر موقع فيتو كما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز.

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

شاهد لقاء مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره  تشيلسي اليوم الأربعاء علي ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي 

وجاء التشكيل المتوقع للمباراة الهامة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي كالتالي 

 

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع  ضد تشيلسي 

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، هاري ماجواير، لوك شاو، ديوجو دالوت.

الوسط:  مكتوميناي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند، جارناتشو.

تشكيل تشيلسي المتوقع  ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمي: روبرت سانشيز.

وفي الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو،  كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: كول بالمر، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي 

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.

 

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 3

برايتون ضد برينتفورد - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5

فولهام ضد نوتنجهام فورست - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

كريستال بالاس ضد بورنموث - 9.30 مساء - beIN SPORTS 6

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي - 10.15 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر ستي ضد أستون فيلا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الانجليزي 

وولفرهامبتون ضد بيرنلي.. 1-0 (انتهت)

لوتون تاون ضد أرسنال.. 3-4 (انتهت)

شيفيلد يونايتد ضد ليفربول..  الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

فولهام ضد نونتيجهام فورست.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

برايتون ضد برينتفورد..       الأربعاء 6 ديسمبر.. 9:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي.. الأربعاء 6 ديسمبر.. 10:15 مساء

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 9:30 مساء 

توتنهام ضد وست هام يونايتد.. الخميس 7 ديسمبر.. 10:15 مساء 

نتائج الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي 

آرسنال  2-1  وولفرهامبتون 
برينتفورد 3-1 لوتون تاون      

بيرنلي 5-0  شيفيلد يونايتد

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

نيوكاسل يونايتد 1-0 مانشستر يونايتد

تشيلسي 3-2 برايتون

ليفربول 4-3 فولهام        

وست هام 1-1 كريستال بالاس      

بورنموث 2-2 أستون فيلا

مانشستر سيتي 3-3  توتنهام

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 15

1- آرسنال 33 نقطة 
2- ليفربول 31 نقطة
3- مانشستر سيتي 30 نقطة
4- أستون فيلا 29 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
7- مانشستر يونايتد 24 نقطة
8- برايتون 22 نقطة
9- وست هام يونايتد 21 نقطة
10- تشيلسي 19 نقطة
11- برينتفورد 19 نقطة
12- كريستال بالاس 16 نقطة
13- وولفرهامبتون 15 نقطة
14- فولهام 15 نقطة
15- نوتينغهام فورست 13 نقطة
16- بورنموث 13 نقطة
17- لوتون تاون 9 نقاط
18- إيفرتون  7 نقاط
19- بيرنلي 7 نقاط
20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

وخطف فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع  أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف آرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) وجابرييل جيسوس (45) وكاي هافيرتز (60) وديكلان رايس (90+7)، فيما سجل أهداف لوتون جابرييل أوشو (25) وإليجاه أديبايو (49) وروس باركلي (57).

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 36 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول الذي يلعب مساء اليوم الأربعاء أمام شيفيلد يونايتد، فيما بقي رصيد لوتون 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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