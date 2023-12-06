الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسماعيل هنية: المقاومة الفلسطينية حققت 3 أهداف استراتيجية من الحرب

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن المعركة في غزة غير مسبوقة، وحملت أهدافا كبيرة بحجم القضية الفلسطينية، وبحجم طبيعة الصراع الذي جرى بيننا وبين هذا الاحتلال.

 

عودة القضية الفلسطينية للمشهد العالمي


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أستطيع أن أقول إن جملة من الأهداف تم إنجازها قبل أن تنتهي هذه المعركة، منها على سبيل المثال عودة قضية فلسطين مجددا لواجهة العالم، وواجهة التداول الإقليمي والدولي، بعد أن تراجعت قبل هذه المعركة في سلم الاهتمام لأسباب لا يسمح الوقت لسردها.

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تعرية سردية الجيش الذي لا يقهر

وأوضح أن من الأهداف أيضا التي تم تحقيقها في هذه العملية البطولية، أنها ضربت مفهوم أن هذا الجيش يعتبر جيشًا أسطورة لا يقهر، رغم الفارق الكبير في حجم القوة والعتاد والعدة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

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إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الهدف الثالث هو إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي والإنساني، وتابعنا كيف أن نظامنا العربي الرسمي في أكثر من اجتماع، سواء القمة الدولية في القاهرة أو القمة الإسلامية أو القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية، كانت قضية فلسطين لها الأولوية لدى كل الزعماء في هذه المؤتمرات.

 

وأكمل: “وهذه الأهداف ذات بعد استراتيجي تحمل رسالة معينة وواضحة، أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية لأرضه، وأن يعيش كريما فوق هذه الأرض، وآن للظلم التاريخي الذي تعرض له من النكبة وحتى الآن أن ينتهي”.

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