الخميس 07 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

كواليس حسم أحمد فتوح قرار انتقاله للأهلى.. برعاية «ملعب الشحات» واتصالات كهربا ودعم إمام عاشور

أحمد فتوح،فيتو
أحمد فتوح،فيتو

لا حديث يعلو داخل نادى الزمالك  إلا  عن أزمة أحمد فتوح الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى النادى الأهلي، حيث تؤكد الشواهد الحالية على أن العلاقة بين أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادى الزمالك وإدارة النادى وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد ظهور اللاعب رفقة نجوم الأهلى فى حفل افتتاح ملعب حسين الشحات لاعب الأهلى مؤخرًا فى مدينة السلام.

مصادر مقربة من أطراف الموضوع أكدت أن فتوح تحدث مع لاعبى الأهلى على هامش حفل افتتاح ملعب الشحات الجديد، بشأن إنهاء صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء، وأنه سيكون واحدا من ضمن صفوف لاعبى الفريق بداية من الموسم الجديد، وأنه لو نجح فى فسخ تعاقده مع الزمالك فى يناير لن يمانع فى الرحيل فورا إلى القلعة الحمراء، للحفاظ على حظوظه فى التواجد بحسابات فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني.

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مصدر داخل نادى الزمالك أكد أن الإدارة رغم اتخاذها قرارا معلنا بعرض فتوح للبيع، وعدم رغبة اللاعب الواضحة فى التجديد تواصل محاولتها سرا لإقناع اللاعب بالتجديد، لمنع انضمامه إلى الغريم التقليدى النادى الأهلي، ولكن هذه المحاولات توقفت فى الساعات الماضية بعد ظهور اللاعب رفقة نجوم الأهلى فى ملعب الشحات الجديد، حيث صدرت رسائل بالانسحاب من الملف، وترك اللاعب للجماهير، بعد التأكد من ضعف موقف الزمالك فى القضية وأن اللاعب أنهى كل شيء مع الأهلي.

أضاف: الزمالك كان يسعى لتجديد عقد فتوح حتى لو كان سيقوم ببيعه بعدها، كى لا يرحل اللاعب مجانا، خاصة لو كان سيدعم النادى الأهلى الذى يحتاج إلى تدعيم مركز الظهير الأيسر بشدة، بعد تقدم معلول فى العمر، وعدم توافر خبرات كافية عند كريم الدبيس، ولكن هذه الأمور تيقن لها اللاعب بشكل تام، ورفض أى محاولات للصلح وتمسك بقرار اللعب للأهلى حتى هذه اللحظات.

ووفقا لمصدر مقرب من أحمد فتوح فإن الأهلى أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة البنود للانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني، وأضاف أن الاتفاق تم برعاية أكثر من لاعب فى الأهلى بعد تواصلهم مع فتوح، وإقناعه بالانضمام للفريق الأحمر، مؤكدا أن أكثر من لاعب تواصل مع احمد فتوح لإقناعه بالانضمام للأهلي، لوجود استقرار فنى وإدارى كبير وتحقيق عدد كبير من البطولات، وهو ما وافق عليه اللاعب.

وتابع: إن كهربا وإمام عاشور كانا أكثر اللاعبين تأثيرا على فتوح، وإقناعا له بالموافقة على الانضمام للنادى الأهلى فى الصيف المقبل، على أن يوقع رسميا للأهلى فى يناير القادم، وهو ما يسمح به فيفا قانونا قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب مع ناديه.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى ورغم الاتفاق مع فتوح على كل ترتيبات الانتقال إلا أنه لن يعلن عن التوقيع مع اللاعب إلا فى يناير كى لا يعاقب من فيفا.

وواصل إن معسكر المنتخب السابق شهد محادثات بين لاعبى الأهلى وأحمد فتوح، من أجل انضمامه للقلعة الحمراء، وأن يوقع رسميا مع الفريق فى يناير، ولا يلتفت للعروض الأخرى من الخليج أو التجديد مع الزمالك، مؤكدا أيضا أن تواجد أحمد فتوح مع لاعبى الأهلى فى افتتاح الملعب الجديد لحسين الشحات جعله أكثر قربا من لاعبى الأحمر استعدادا للموسم المقبل.

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نادي الزمالك احمد فتوح حسين الشحات كهربا إمام عاشور الأهلي

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