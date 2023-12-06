الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني

جون كيربي المتحدث
جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، فيتو

العملية البرية في غزة، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: سنواصل العمل مع نظرائنا الإسرائيليين لمساعدتهم على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر في تنفيذ عملياتهم.

 

مناطق القتال في غزة

وزعم خلال تصريحات صحفية: الإسرائيليون يتخذون خطوات لإخراج الأبرياء من مناطق القتال التي تضعهم فيها حركة حماس عمدًا.

 

تطلعات الشعب الفلسطيني

ولفت: ما نعرفه هو أن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

 

نتنياهو: أبو مازن لن يتولى إدارة غزة في ولايتي

صحيفة أمريكية عن الدمار فى قطاع غزة: فاق الحرب العالمية الثانية وحولها لأطلال

 

إدارة قطاع غزة

وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة قطاع غزة خلال ولايته.

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة غزة أو السيطرة على القطاع خلال فترة ولايته.


إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة
 

ومن ناحية أخرى، حذرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، من إمكانية موافقة حكومة بنيامين نتنياهو، على مقترح ينص على إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة عقب نهاية الحرب، وهو المقترح الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ورأت الصحيفة، أن السماح بخطوة من هذا النوع يعني إمكانية تشكل ما سمته جيشًا عربيا جديدًا قرب التجمعات السكنية الإسرائيلية (مستوطنات غلاف غزة)، ولا سيما أن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد تلقت تدريبات بواسطة خبراء أمريكيين، على حد قولها.

ولفتت إلى أن "جميع الإسرائيليين يدعمون القضاء على حركة حماس كسلطة قائمة على غزة، والمهمة التي ذهب الجيش من أجلها إلى القطاع، والتي تتضمن إعادة الأسرى"، مشيرة إلى أن الحديث يجري عن "مهمة حيوية لأنه دون نجاحها لن نستطيع العيش في هذا البلد، ومن ثم يتعين ألا تتلاشى هذه المهمة تحت ضغط ملف المخطوفين"، على حد قولها.

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