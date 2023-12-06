الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسماعيل هنية: حماس ليس لها ارتباط بأي تنظيم خارج الحالة الفلسطينية

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

طوفان الأقصى، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الرواية الإسرائيلية عن مقارنة حماس بداعش سقطت من اليوم الأول أو الثاني للحرب، لأن كل ما قيل في يوم 7 أكتوبر و8 أكتوبر عن قتل الأطفال وقطع الرؤوس واستهداف المدنيين والاغتصاب وهذا الكذب والافتراء لم يعد العالم يصدقه على الإطلاق.

 

السلوك القيمي للمقاومة الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حركة حماس أثبتت من خلال التعامل مع الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين قمة القيم والأخلاق والانضباط والسلوك القيمي للمقاومة الفلسطينية المستمدة من تعاليم ديننا ومن المقاتل العربي الذي يحترم كل المواثيق والأطراف والأديان.

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حركة تحرر وطني

وأكد أن العالم الآن يردد أن حركة حماس حركة تحرر وطني فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، حتى اليهود لا نعاديهم لأنهم يهود ولكن نعادي الصهاينة الذين احتلوا أرضنا.

 

نسيج التاريخ الفلسطيني

وشدد هنية على أن حركة حماس من نسيج التاريخ الفلسطيني والعربي والإسلامي الناصع، وتتحرك برؤية وبإستراتيجية واضحة، وهي ليس لها أي ارتباط بأي تنظيم خارج الحالة الفلسطينية فضلا أن يكون لها أي علاقة بسلوكها وأدبياتها مع داعش.

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في نفس المداخلة، قال إسماعيل هنية، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل الرهائن مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة.


تبادل الرهائن والأسرى
 

وأكد: لن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، والمجازر والمذابح وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة.

 

إنهاء الحصار


وأضاف أن التسوية الشاملة مرتبط بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

 

وقف إطلاق النار في غزة
 

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار كامل وتام وانسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، فيمكن ساعتها التفاوض، عبر أشقائنا في مصر وفي قطر، لا يمكن التفاوض تحت النار.

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