الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكري يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، مع النائب الجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك في إطار اللقاءات الثنائية والفعاليات التي يجريها خلال زيارته الجارية للولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، في ظل العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

واستعرض شكري أبرز ما شهدته مصر من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة لمحددات السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على ضرورة العمل على دعم وتعزيز السلم والأمن الإقليميين وحسن الجوار ودعم دور الدولة الوطنية.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة وليبيا والسودان وسد النهضة

وأكد وزير الخارجية عناصر الموقف المصري تجاه تلك القضايا، مشددًا على رفض مصر القاطع لأية محاولة للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.

 ومن جانبه، حرص رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على تأكيد عناصر التلاقي بين الموقفين المصري والأمريكي تجاه القضايا الإقليمية، مشيدًا بما تبذله مصر من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومعربًا عن دعمه الكامل لتعزيز كافة أوجه العلاقات المصرية الأمريكية.

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سامح شكري أمريكا وزير الخارجية

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