رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

وسط القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أعلن الأسبوع قبل الماضي عن هدنة إنسانية استمرت لمدة 7 أيام تخللها صفقات تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، حيث أطلقت "حماس" سراح 80 امرأة وطفلا ومراهقا إسرائيليا كجزء من اتفاق هدنة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

مشهد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يلفت انتباه العالم

مشهد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لفت أنظار العالم أجمع، حيث باتت العديد من الصحف العالمية تتحدث عن زيف الروايات الإسرائيلية حول تعذيب الأسرى الإسرائيليين، حيث أظهرت مشاهد إطلاق سراح الرهائن سلامات وتوديع لعناصر المقاومة الفلسطينية إلي أن أظهر مشهد إطلاق سراح أسيرة إسرائيلية برفقة كلبها حسن معاملة عناصر الحركة مع الرهائن، وهو الأمر الذي علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانه –حتي الكلب اعتنوا به-.

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وعقب الإفراج عن الأسيرة الإسرائيلية برفقة " كلبها " من داخل قطاع غزة أجرت وكالة رويترز الإخبارية لقاء مع الأسيرة التي كانت رهينة رفقة كلبتها لدى حماس عقب الإفراج عنها بعدة أيام.

الأسيرة الإسرائيلية تودع المقاومة برفقة كلبها، فيتو

وأشارت المراهقة الإسرائيلية " ميا ليمبرج " صاحبة الـ 17 عاما خلال حديثها مع " رويترز " إلي أن وجود كلبتها معها ساعدها على تجاوز التجربة التي عاشتها، مشيرة الي أن "الرحلة كانت طويلة لكلينا" في إشارة إلى كلبتها الصغيرة "بيلا".



وتابعت "كان الأمر صعبا، لأنه، كما تعلمون، كانت الرحلة طويلة للوصول إلى هناك، خصوصا وأنني أضفت على عاتقي أربعة كيلوجرامات إضافية" وهي تنظر لكلبتها.

قصة احتجاز الأسيرة الإسرائيلية برفقة كلبها في غزة

وكانت ميا ووالدتها جابرييلا تزوران عائلتهما في كيبوتس نير إسحق عندما احتجزتهما حماس كرهائن خلال عملية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر الماضي.

أشارت ميا، إلى أن كلبتها -التي كانت تصر على التجوال في المنطقة حيث كانا محتجزين رفقة رهائن آخرين- كانت تأكل بقايا الطعام الذي كان يخلّفه الرهائن.



وبخصوص تجوال كلبتها في المكان حيث كانت محتجزة، قالت ميا "كان علي التأكد من أنها لن تحاول استكشاف المكان أكثر من اللازم".



ثم تابعت "بشكل عام، كانت الكلبة بمثابة مساعدة كبيرة لي، لقد أبقتني مشغولة، وكانت بمثابة دعم معنوي لي على الرغم من أنها لم تكن ترغب في ذلك، ولكن نعم، أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من القيام بهذه الرحلة معها".



وأشارت إلى أن مسلحي عناصر حماس قبلوا ببقاء الكلبة، لأنها كانت هادئة طوال الوقت.

Mia Leimberg emerged from nearly two months' captivity in Gaza with Bella, her Shih Tzu, in her arms, one of the most astonishing moments of a week-long ceasefire between Israel and Hamas that ended last Friday https://t.co/9Phc7rC6JO — Reuters (@Reuters) December 6, 2023

الأسيرة الإسرائيلية تكشف عن حالتها الصحية عقب إطلاق سراحها

ميا من جانبها قالت "جسديا، أشعر أنني بخير، لقد تم فحصي أيضا في المستشفى الذي وصلت إليه، وأنا بخير تمامًا، لكن التجربة كانت صعبة".



وتابعت "حاليا أنا أحسن، ليس تماما تماما، لكنني لست مصدومة أيضا، أو لا أستطيع أن أنام بسبب ما حصل، مثلا".

موشيه ليمبرج، والد ميا، تحدث الي رويترز أيضا، قائلا، إن ابنته اصطحبت الكلبة لأنها كانت تريد الاطمئنان عليها ولم ترغب في تركها وراءها.



وقال "كانت قلقة بشأن كلبتها، إذا هي تركتها وراءها، لذا، فإن ما فعلته هو أنها وضعتها تحت سترة البيجامة عندما صعدوا إلى السيارة، حين تم إخراجهم من الكيبوتس".



وتابع "بعد ذلك أخذوهم إلى غزة، وذهبوا عبر الأنفاق وكانت الكلبة معها طوال الوقت وعندما خرجوا من النفق، كان عليهم أن يصعدوا السلم، وعندها لاحظ أفراد حماس أن ذلك الشيء لم يكن دمية، بل كان كلبا حيا يتنفس وتقرر أن يسمحوا لها بالاحتفاظ بكلبتها".



وأضاف "لقد أطعموها مما تبقى من طعامهم، وتأكدوا أنها تقوم بحاجاتها البيولوجية في جزء معزول من المكان الذي كانوا فيه وقاموا بتنظيفه بعد ذلك، فلم تكن هناك رائحة أو أي بقايا".

جابرييلا ليمبرج، والدة ميا قالت من جانبها، "بشكل عام نحن نشعر بالارتياح، صحيح أننا مررنا وما زلنا نمر بهذه الأزمة، لكننا نحاول ببطء العودة إلى الحياة الطبيعية".



وكانت قد كشفت قناة "N12News" الإسرائيلية، عن زيف إدعاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زعم إنه سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الأسيرات الإسرائيليات، اللاتي أعادتهن حماس، خلال فترة الهدنة في غزة.



الاسيرات الإسرائيليات يكشفن كذب نتنياهو

وعن الإسيرات الإسرائيليات، قامت القناة الإسرائيلية، ببث مقاطع فيديو للإسيرات الإسرائيليات، وعدد من الأسرى الأطفال، الذي أطلقت حماس سراحهن في الهدنة، وذلك بعد بث مقاطع فيديو لهم على "التيك توك"، وكانوا يمرحون ويرقصون بعد عودتهم من الأسر، ولا يعانون من أي آلام نفسية، ولم يتحدث أي منهم عن أي اعتداء سواء بدني أو جنسي وقع عليهم من حماس، كما أدعى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مقاطع الفيديو التي بثتها القناة، من خلال تقريرها، عدم صحة إدعاء نتنياهو، عن الفتيات اللاتي عُدن من الأسر، وأدعى نتنياهم أنهن يعانين من صدمة نفسية، بسبب ما زعم أنه "وحشية حماس"، لتأتي مقاطع فيديو الإسرى الذين يرقصون ويغنون ويصفون سعادتهم بعد الأسر، وكأنهم كانوا في رحلة، حيث ظهر في التقرير فتاة إسرائيلية بعد عودتها من الأسر ترقص وتقول: "الحياة عسل عندما تعود من الأسر"

احدى الأسيرات الإسرائيلييات، فيتو



فتاة إسرائيلية وصفت حياتها بعد الأسر بـ العسل

ذكرت قناة "N12News" الإسرائيلية، عن الأسرى الإسرائيليين العائدين بعد إطلاق سراحهم في الهدنة، أنهم بثوا مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومنهم جالي تارششانسكي، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي عادت بعد 54 يومًا من الأسر من قبل المقاومة، حيث قامت ببث مقطع فيديو عبر "Tiktok"

وقالت جالي تارششانسكي في الفيديو: "يقولون لي إن الأمر مكلف للغاي،ة ولكن يمكنني في الواقع الحصول على كل شيء مجانًا".

كما عبرت عن سعادتها وهي "تغمز" بعينها قائلة: "الحياة عسل عندما تعود من الأسر"، وجالي هي إحدى الأسيرات التي ودعت جنود المقاومة بقبلة وكانت تحيي جنود المقاومة عند تسليمها للصليب الأحمر قائلة: "مع السلامة".

أسير إسرائيلي صافح حماس وعاد للتيك توك

كما ظهر في تقرير القناة الإسرائيلية ليام أور، البالغ من العمر 18 عامًا، وأطلق سراحه بعد 54 يومًا من الأسر، وقال في مقطع الفيديو الذي بثه عبر "تيك توك": "لقد عدت، أنا بخير، أنا على قيد الحياة، صافحت المقاومة والآن حلقت ذقني".



نتنياهو يدعي اعتداء المقاومة جنسيًا على الأسيرات

الجدير بالذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أدعى أنه "سمع قصصا عن اعتداءات جنسية خلال اجتماع مع الرهائن الذين أعادتهم حماس خلال فترة الهدنة في غزة."

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سمعت، وسمعتم أنتم أيضا، عن اعتداءات جنسية وحوادث اغتصاب وحشية لا مثيل لها"، الأمر الذي أكدت حماس أنه "أكاذيب" هدفها "شيطنة المقاومة".

وردا حركة المقاومة الفلسطينية حماس عما يردده رئيس وزراء الاحتلال قائلة بإنه "الحملات الصهيونية المضللة والتي تروج لأكاذيب وادعاءات لا أساس لها من الصحة وهدفها شيطنة المقاومة الفلسطينية".

