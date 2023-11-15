الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سارة نتنياهو لزوجة بايدن: إحدى الأسيرات لدى حماس أنجبت طفلا في غزة

سارة نتنياهو، فيتو
سارة نتنياهو، فيتو

بعثت سارة نتنياهو زوجة رئيس حكومة الاحتلال رسالة اليوم الأربعاء إلى سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، بشأن الحرب في غزة والحديث عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

إحدى الرهائن المحتجزة لدى حركة حماس  تنجب طفلا في الأسر

وقالت زوجة نتنياهو فى الرسالة التى لم تخل من مزاعم على غرار تصريحات زوجها بنيامين نتنياهو: إن إحدى الأسيرات المحتجزة لدى حركة حماس خلال  عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، أنجبت مولودًا في غزة.


وزعمت سارة نتنياهو في رسالة باللغة الإنجليزية إلى جيل بايدن، إن إحدى النساء اللواتي أسرتهن حماس كانت حاملًا، وأنجبت طفلها في الأسر.

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إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

 

وأمس الثلاثاء طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مجلس الحرب الإسرائيلي بالموافقة على اتفاق لإطلاقهم في إطار اتفاق تبادل محتمل يجري بحثه الليلة في إسرائيل.

وقال منتدى عائلات الأسرى في بيان: "نعلم أن قرارا يمكن اتخاذه هذا المساء"، مطالبا مجلس الحرب "بعدم عرقلة أي اتفاق".

وبدأت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مسيرة تستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من  أمس الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس المحتلة، لمطالبة الحكومة ببذل أقصى جهدها لضمان إطلاق سراح ذويهم.



ويوجه بعض أقارب المحتجزين انتقادات لاذعة  لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لعدم بذله المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم في الوقت الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة بناء على أوامر بالقضاء على "حماس".
وقالت شيلي شيم توف والدة أحد الأسرى في غزة: "أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة بإعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات، أين أنتم؟ أين أنتم؟"، في نداء وجهته للحكومة عند بدء المسيرة.



إطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرًا في السجون الإسرائيلية

 

وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، منذ ايام  استعداده للإفراج عما يصل إلى 70 محتجزا من النساء والأطفال مقابل هدنة مدتها خمسة أيام وإطلاق سراح 275 امرأة وطفلا فلسطينيا أسيرًا في السجون الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل "تماطل وتتهرب" من الصفقة.


ويرفض نتنياهو حتى الآن أي حديث عن وقف إطلاق النار، وقال لشبكة (إن.بي.سي. نيوز) يوم الأحد، إنه لن يكون مستعدا لوقف القتال إلا إذا تم إطلاق سراح كل الأسرى.


وأضاف أن أفضل طريقة للتوصل إلى اتفاق هي مواصلة الضغط العسكري على حركة "حماس"، وتابع: "هذا هو الشيء الوحيد الذي قد يثمر عن التوصل إلى اتفاق، وإن تم التوصل إلى اتفاق، فسنتحدث عنه حينها".


وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة، ويقول مسؤولون في القطاع الطبي إن أكثر من 11340 فلسطينيا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي، 70% منهم من الأطفال والنساء.


وأفرجت حركة "حماس" حتى الآن عن أربعة أسرى لدواع إنسانية كان آخرهم في 23 أكتوبر، وأكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء مقتل مجندة أسيرة قالت "حماس" إنها قُتلت في غارة إسرائيلية.


وسينهي المشاركون في مسيرة تل أبيب احتجاجهم يوم السبت أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة على بعد نحو 65 كيلومترا.
 

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