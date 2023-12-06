الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

16 فئة لأسعار تذاكر مسرحية آيتن عامر بموسم الرياض

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو

تستعد الفنانة آيتن عامر، لانطلاق أولى ليالي عرض مسرحيتها “شحاتين أكاديمي”، غدا الخميس 7 ديسمبر، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي.

16 فئة لتذاكر مسرحية شحاتين أكاديمي 

وطرحت الشركة المنتجة للمسرحية تذاكر بـ16 فئة.. حيث تأتي الأولى بـ 1200 ريال والفئة الثانية 950 ريالا أما الفئة الثالثة فتبلغ سعرها 800 ريال والفئة الرابعة بـ 700 ريال والفئة الخامسة بـ650 ريالا والفئة السادسة بـ 610 ريالات والفئة السابعة بـ 580 ريالا والفئة الثامنة بـ 500 ريال والفئة التاسعة بـ 400 ريال، والفئة العاشرة تبلغ سعرها 280 ريالا..

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تليها الفئة الحادية عشر بـ 250 ريالا والفئة الثانية عشر بـ 160 ريالا والفئة الثالثة عشر بـ110 ريالات والفئة الرابعة عشر بـ 90 ريالا والفئة الخامسة عشر بـ80 ريالا والفئة الأخيرة تصل لمبلغ 70 ريالا.

أبطال المسرحية

 

تأتي المسرحية من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، مريهان حسين، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، بدرية.. وتدور قصة المسرحية حول شحتة الفنجري الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

يشار إلى أنه عُرض خلال الأسبوع الحالي في موسم الرياض مسرحية "علي بابا" التي يقوم ببطولتها محمد سعد، والتي تقام على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، والتي يشارك في بطولتها سامي مغاوري، دارين حداد، ويزو وحسن عبد الفتاح، وبدأ عرضها يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الإثنين من هذا الأسبوع..

 

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آيتن عامر مسرحية شحاتين أكاديمي موسم الرياض الترفيهي موسم الرياض

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