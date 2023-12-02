تركي آل الشيخ يعلن مواعيد عرض مسرحية شحاتين أكاديمي لـ آيتن عامر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مواعيد عرض مسرحية “شحاتين أكاديمي” ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ بوستر المسرحية عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: "مسرحية (شحاتين أكاديمي) … يقدمها نخبة من نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي داخل بوليفارد سيتي من 7 - 11 ديسمبر".

أبطال المسرحية

والمسرحية من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، مريهان حسين، محمود الليثي، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة.

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وتدور قصة المسرحية حول شحتة الفنجري الذي يدير أكاديمية لتأهيل واكتشاف الشحاتين وتشاركه في العمل ابنته سوسو المتيمة بالسينما والتمثيل مما جعلها تتميز في التسول بسبب موهبتها في تقمص أدوار التسول حتى تقابل أحد المخرجين الذي يكتشفها ويأخذها لعالم التمثيل ولكن يصاب والدها بصدمة ويحاربها بكل الطرق في إطار كوميدي ساخر.

ويعرض خلال الأسبوع الحالي في موسم الرياض مسرحية "علي بابا" التي يقوم ببطولتها محمد سعد، والتي تقام على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد سيتي، والتي يشارك في بطولتها سامي مغاوري، دارين حداد، ويزو وحسن عبد الفتاح، وبدأ عرضها يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الإثنين من هذا الأسبوع.