الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة جنوب الوادي تشارك في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

شهد الدكتور، أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر الذي تنظمه الجمعية المصرية لجراحي الأسنان بالتعاون مع الأكاديمية العالمية لجراحة العظام بالموجات فوق الصوتية فى الفترة من 5 – 8 ديسمبر بمدينة الأقصر.

وأشار عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى إلى أهمية هذا المؤتمر، حيث إنه يتيح للباحثين التعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب وجراحة الأسنان وذلك من خلال الاحتكاك والتواصل بالمتخصصين فى هذا المجال من مختلف البلدان مما يؤدي إلى زيادة الخبرات والتدريب المستمر في هذا المجال حيث إن مجال طب وجراحة الأسنان يعد أحد الفروع الحيوية فى مجال العلوم الطبية الذى يشهد تطورًا سريعًا ومذهلًا.

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وأضاف رئيس الجامعة أن هذا جهد مشكور لجمعية جراحي الأسنان التي لها دور كبير فى إدارة المؤتمرات وعقدها بشكل دوري منذ بدايتها كما أشار رئيس الجامعة إلى أن الجمعيات والنقابات يجب أن يكون لها دور ملموس فى الجامعات المصرية فلا بد من تعاون الأكاديميين مع الممارسين لهذه المهنة وايضًا المساهمة فى تحديد أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان بالجامعة وذلك بعمل سردية بين نسب أطباء الأسنان وعدد السكان فى جنوب الصعيد

وأشار الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، وأحد المشاركين في المؤتمر بأن هذا المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة في مجال طب الفم والأسنان وأضاف بأن هذا المؤتمر يتواجد به محاضرين من مختلف دول العالم ( مصر – امريكا – كندا – اليابان – كوريا – تشيلي – الهند ) ويهدف إلى تبادل الخبرات والتدريب المستمر لممارسين مهنة طب الفم والأسنان.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي جنوب الصعيد رئيس جامعة جنوب الوادي مدينة الأقصر

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