ختام ورشة عمل قانون الضريبة على العقارات المبنية بجامعة الأقصر

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منطقة الضرائب العقارية بالأقصر؛ لتعريف الجماهير بقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته، بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن، ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، ووفد المحاضرين من مصلحة الضرائب والذي ضم كلًا من: الأستاذ أنور فرج، مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب بالقاهرة، والأستاذة حنان حليم، وكيل وزارة الضرائب العقارية بالأقصر، والدكتورة عبير أحمد، وكيل وزارة للإدارة المركزية بمصلحة الضرائب العقارية، والدكتور جبريل أحمد كامل، مدير عام مراكز المعلومات بضرائب الأقصر، ومنسق عام المؤتمر وورشة العمل، والأستاذ سيد عبد العظيم، مدير عام التفتيش الضريبي.

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تضمنت ورشة العمل التي انعقدت على مدار أربعة أيام، شرح قانون الضريبة على العقارات المبنية، كما تم الرد على كافة استفسارات السادة الحضور حول كل ما يتعلق بالقانون.

وفي ختام فعاليات الورشة، قدم وفد مصلحة الضرائب هدايا تذكارية للدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات؛ تقديرًا لدعمهم، كما وجه رئيس الجامعة الشكر لوفد مصلحة الضرائب؛ لجهودهم في نشر التوعية بقانون الضرائب، كما تم تسليم شهادات الحضور لكافة المشاركين بحضور فعاليات ورشة العمل.

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