الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسامة ربيع: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة بعد إصلاح العطل

السفينة خلال عبورها
السفينة خلال عبورها من قناة السويس، فيتو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.   

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها


  
عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة 

وأكد رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.  

Advertisements

 

السفينة تستأنف عبورها 

وأضاف الفريق ربيع بأن السفينة  ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية  بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ٦ سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.  

 

جاهزية قناة السويس للتعامل مع الطوارئ 

وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.  
 

وكانت قناة السويس قد دفعت بأربع قاطرات لإتمام عملية قطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.  

 

تحرك سريع 

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، تم إعطاء تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ ٤ قاطرات.  

 

معلومات عن السفينة 

يبلغ طول السفينة 336 مترا، وعرضها  46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، ويجري العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التأكد من سلامة بدن السفينة.  


ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية. 

 

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع حركة الملاحة بالقناة جنوح سفينة بقناة السويس الملاحة

مواد متعلقة

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

إزالة 26 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية (صور)

أسامة ربيع: قناة السويس تسجل عبور 2264 سفينة خلال شهر نوفمبر

الفريق أسامة ربيع: Antipollution قطعت شوطا كبيرا لإعداد مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي Veto live Sports

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الأرصاد الجوية تكشف عن اضطرابات في حالة الطقس والحرارة تصل لـ 13 درجة على القاهرة

فيفا يعلن قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

القضاء الإداري يلغي قرار وزير الرياضة ويعيد عمر الغنيمي لسموحة

شبورة كثيفة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

تطور جديد في حادث قتل الطفل مالك على يد عمه بالعياط

Advertisements

منوعات

المزيد

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

حادث مروع ومرض خبيث.. أزمات أبعدت شريهان عن الفن والأضواء لسنوات (فيديو جراف)

ضبط مخدرات داخل علبة كريم في مطار الغردقة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي خامسا.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشك في وقوع الطلاق؟ وأثر ذلك على عقد النكاح؟

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بحل المشكلات ومواجهة الصعوبات

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

المزيد
الجريدة الرسمية