معبر رفح البري يستقبل 20 جريحا ومصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية
أعلنت مصادر بمديرية الصحة بشمال سيناء أن معبر رفح استقبل اليوم 20 جريحا ومصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية.
معبر رفح البري يستقبل 20 جريحا ومصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية
ونقلت سيارات الإسعاف بمحافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء 20 جريحا ومصابا فلسطينيا، حيث تم نقل 17 جريحا فلسطينيا و3 مصابين أورام مصاب فلسطيني بعد وصولهم معبر رفح البري اليوم وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة عن طريق سيارات الإسعاف المصرية.
وأضافت المصادر أن المستشفى العريش استقبل 7 مصابين و4 مصابين مجمع طبى السويس و2 مصابين مستشفى بئر العبد ومصاب المستشفى الفرنسى ومصاب المستشفى الإيطالى وصاب مستشفى رمد بورسعيد ومصاب بمجمع طبى الإسماعيلية وتم نقل اثنين مصابي الأورام لمستشفى معهد ناصر ومصاب بمستشفى أورام السلام.
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