الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

اليوم العالمي لذوي
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة،فيتو

احتفلت الوحدة العامة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة سلسلة من الندوات وورش العمل بنادي قادرون باختلاف ومجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش.

 

وحدة تكافؤ الفرص بشمال سيناء تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة


وقالت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة:إن الندوات بمشاركة الوحدات الفرعية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بمجالس المدن وعدد من الجهات الشريكة.

 


واستعرضت صالح الإجراءات والقرارات التي اتخذتها محافظة شمال سيناء، حيث أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من القرارات لتيسير الإجراءات ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

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أشارت صالح، إلي أن يوم 3 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، كما يدعو إلى زيادة الوعى في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مناحي الحياة، ودعمهم والمساعدة على تأهيلهم للاندماج مع باقي أفراد المجتمع.

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