الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

التحالف الوطني بشمال سيناء ينظم حملة التبرع بالدم لدعم الفلسطينيين

حملة التبرع بالدم,
حملة التبرع بالدم, فيتو

نظم التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بشمال سيناء حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي شنته علي قطاع غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر.

 

التحالف الوطني بشمال سيناء ينظم حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

 

وتأتي الحملة بالتعاون مع المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش، وفي اطار التعاون المشترك بين التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ووزارة الصحة المصرية، وكذلك تماشيا مع الدور الوطني للتحالف سواء علي المستوي الوطني أو الإقليمي، وفي إطار دعم كافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص دعم الأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم العادلة.

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وأكدت صبحة ابراهيم المنسق العام للتحالف بشمال سيناء أن شباب التحالف قاموا منذ الصباح بعمل مجموعات توعيه للمواطنين لحثهم علي التبرع بالدم كما قدمت الشكر للقائمين علي المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالعريش علي ما قاموا به من مجهود خلال اليوم


 


 

وأشارت صبحة إبراهيم ان التحالف سيقف صفا بصف بجوار الدولة المصرية وكذلك دعم كافة قرارات الرئيس التي تحافظ علي امن الوطن وسلامه اراضيه

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