تموين الغربية: ضبط سرنجات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وحبوب غلال محظور تداولها

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهيئة الرقابة الإداريه، وبرئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بتشديد الرقابة بدائرة مركز ومدينة السنطة.

وتشكلت الحملة من ظريف أمين موسى مدير إدارة تموين مركز السنطة وأحمد الحوالة مدير إدارة الرقابة التموينية بالسنطة ومفتشي الإدارة التموينية بالسنطة، وحسام الجابري مفتش بالإدارة التموينية.

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وأسفرت الحملة عن ضبط ألف سرنجة طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بداخل محل ومخزن بدون ترخيص ومزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح.

كما تم ضبط كميات من زجاجات وعبوات من مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بكمية قدرها 200 بأحد المخازن المخصصة لبيع المبيدات الزراعية.



وفي ذات السياق تم إعدام 100 ظرف حبوب غلال محظور تداولها بالأسواق بحوزة أحد الأشخاص لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها والتي تؤدي إلى حالات الوفاة المباشر.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرر محاضر جنح والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المواد والسلع الغذائية

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.