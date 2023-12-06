الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رياضة

منتخب الشباب يستدعي لاعب أكاديمية مانشستر سيتي لمعسكر مزدوجي الجنسية

وائل رياض المدير
وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو

منتخب الشباب، أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، خطاب استدعاء للاعب سالم الليثي المحترف بصفوف أكاديمية مانشستر سيتي بأمريكا.

وبدأ المحترف المصري سالم الليثي مواليد 2005 مشواره في اكاديمية سبورتنج لشبونة في البرتغال عام 2012، ثم التحق بقطاع الناشئين في مانشستر سيتي  في المراحل السنية المختلفة 

ومؤخرا تم اختيار سالم الليثي في الفريق الأول في جامعة نيويورك لكرة القدم، حتى بدأ يقدم مستوى متميزا وساعد فريقه للوصول إلى الدور قبل النهائي في دوري الجامعات الأمريكي، وأحرز هدف الفوز والتأهل لفريقه.

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تألق سالم الليثي مع فريقه الحالي جعل الصحف والمواقع الامريكية تسلط الضوء عليه لينال بعدها اهتماما من اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني لـمنتخب الشباب بقيادة وائل رياض.

سالم الليثي لاعب مانشستر سيتي، فيتو
سالم الليثي، فيتو  

معسكر خاص لمزدوجي الجنسية

قرر وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، إقامة معسكر خاص للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر.

ويُقام المعسكر الأول من نوعه، في إطار خطة الجهاز الفني لـمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا

وأنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الأسبوع الماضي، مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا 

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف 

استقبلت شباكه: 7 أهداف

 

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في بطولة شمال أفريقيا خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0 

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4 

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

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منتخب الشباب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب وائل رياض سالم الليثي المحترف بصفوف أكاديمية مانشيستر سيتي اكاديمية سبورتنج لشبونة مانشيستر سيتي إنجلترا جامعة نيويورك لكرة القدم

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