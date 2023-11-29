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رياضة

منتخب الشباب يختبر 50 لاعبا يمثلون 23 ناديا بالقسمين الأول والثاني

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، أن الـ50 لاعبا الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المعسكر المفتوح، المقرر انطلاقه غدا وبعد غد على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، يمثلون 23 ناديًا، سواء أندية الدوري الممتاز، أو دوري القسم الثاني "أ" أو ما يعرف بدوري المحترفين.

 

إستدعاء 50 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

واستدعى الجهاز الفني لـمنتخب الشباب 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الاهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري، إنبي، طلائع الجيش  ،فاركو، المقاولون العرب، والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة وبني سويف،  وادي دجلة، المنصورة، بورتو السويس.

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وسبق واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم على الطبيعة والحكم عليهم عن قرب لانتقاء أفضل العناصر.

ويأتي معسكر منتخب الشباب في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدورى الممتاز أو دوري المحترفين في هذه المرحلة السنية واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر 

منتخب الشباب ينهي مشاركته في بطولة شمال إفريقيا

وأنهى منتخب مصر للشباب مواليد 2005، الأسبوع الماضي، مشاركته في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة التي استضافتها تونس خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والجزائر وليبيا والمغرب.

بطولة شمال إفريقيا هي أول احتكاك دولي لمنتخب الشباب المصري، الذي تكون قبل انطلاق البطولة بحوالي قرابة شهر واحد فقط.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أرقام منتخب الشباب مواليد 2005 في بطولة شمال إفريقيا تحت قيادة مديره الفني وائل رياض.

أرقام منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا 

خاض 4 مباريات

فاز في مباراة واحدة على الجزائر (3-0)

خسر مباراة واحدة أمام تونس (2-4)

تعادل في مباراتين: مع ليبيا (1-1) - مع المغرب (2-2)

سجل لاعبوه: 8 أهداف 

استقبلت شباكه: 7 أهداف

 

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وحاول اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في بطولة شمال أفريقيا خوفا من سوء النتائج، خاصة أن المنتخب المصري حديث التكوين، إلا أن وائل رياض تمسك بالمشاركة في البطولة واعتبرها احتكاكا قويا ومهما للفريق في بداية تكوينه.

نتائج منتخب الشباب ببطولة شمال إفريقيا

وتستعرض فيتو في التقرير التالي نتائج منتخب الشباب المصري في بطولة شمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الأولى: منتخب مصر تعادل مع ليبيا 1-1

المباراة الثانية: منتخب مصر يفوز على الجزائر 3-0 

المباراة الثالثة: منتخب مصر يخسر أمام تونس 2-4 

المباراة الرابعة: منتخب مصر يتعادل مع المغرب 2-2 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لـمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا إداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

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