الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل ورفض التهجير القسري

ولي العهد السعودي،
ولي العهد السعودي، فيتو

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء،  خلال قمة البريكس المنعقدة عبر الإنترنت، عن رفض المملكة العربية السعودية للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

 كما جدد  ولي العهد السعودي رفضهم القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة،  مطالبا بعملية سلام جادة وشاملة  لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة “العربية”.

وأكد  محمد بن سلمان  ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، كما دعا جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلي اسرائيل.

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 وقبل وقت قليل انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام، لبحث الأوضاع في غزة، وذلك بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج، وعدد من زعماء المجموعة.

قمة افتراضية استثنائية


جدير بالذكر أنه أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، فى وقت سابق أن الرئيس الصينى شى جين بينج، سيشارك فى قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث الوضع فى غزة والشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة - بحسب الموقع الرسمي لشبكة (سى جى تى إن) الصينية - إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، يشارك شي، اليوم الثلاثاء، في القمة الافتراضية الاستثنائية لدول البريكس حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية وسيلقي تصريحات مهمة في بكين".


الوضع في غزة والشرق الأوسط


وترأس جنوب إفريقيا القمة افتراضية الاستثنائية لدول مجموعة "بريكس" لبحث "الوضع في غزة والشرق الأوسط"، وفق ما ذكرت الرئاسة في بريتوريا.

كما يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاجتماع الذي من المتوقع أن يتبنى القادة في ختامه "بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة".


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إسرائيل الأوضاع في غزة الرئيس الصيني ولي العهد السعودي السعودية المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية

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