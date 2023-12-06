الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث طلب أمريكا إدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات الإنسانية، فيتو

يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

بحث زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة


وأفادت صحيفة  إسرائيل اليوم  العبرية مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.


وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تطلب مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.

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وكانت قد نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر، أن مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة وضرورة العودة للمسار السياسي لإنهاء هذه الحرب.

إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة


ولفتت المصادر إلى أن القاهرة تؤكد ضرورة فتح المجال أمام إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية خاصة مع توقف عدد المستشفيات عن العمل لا سيما في منطقة شمال القطاع


كما لفتت المصادر إلى خروج ١١٠٦٧ من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية من معبر رفح إضافة إلى ٥٢٩ مصابا و١٥٥٣ مصريا.


وأشارت قناة القاهرة الاخبارية إلى أن عدد رحلات الجسر الجوي حتى يوم أمس بلغ ٢٨٥ طائرة وعدد الشاحنات وصل ٢٣١٢، فضلا عن إدخال ٣٧ عربة إسعاف و١٧٨٨ طن وقود و٣٣٩١ طن أدوية و١٧٢٢٦ طن مواد غذائية.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد قال: إن ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي والإنساني، مؤكدًا أن إسرائيل تستهدف جعل الحياة في غزة مستحيلة.

 

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

 

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي: أن مصر أدانت التصعيد في غزة منذ بدء العدوان، وترفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.



وقف إطلاق النار في غزة

 

ولفت إلى أن مصر تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن بشأن الهدن الإنسانية، وتكثف جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
 


حل الدولتين

 

وواصل: علينا التكاتف لتطبيق حل الدولتين ومعالجة القضية الفلسطينية.
 

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