الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ضمن الدعم الأمريكي لإسرائيل، دولة الاحتلال تتسلم عتاد عسكريا لمواصلة العدوان على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت حكومة الاحتلال اليوم الأربعاء أن الطائرة رقم 200 ضمن الأسطول الجوي والبحري لصالح وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قد هبطت في  إسرائيل اليوم.

 

وأوضح البيان أن هذا "الأسطول" يعمل في إطار النشاط المشترك لبعثة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ومديرية المشتريات بواسطة المسؤول عن النقل الدولي، وشعبة التخطيط في  جيش الاحتلال والشعبة التكنولوجية واللوجستية.


نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري الأمريكي لإسرائيل

وأضاف البيان أنه منذ بداية  طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، تم نقل أكثر من 10 آلاف طن من العتاد العسكري، بحرا وجوا، وشمل سيارات محصنة وقذائف ودروعا واقية ومعدات طبية وذخيرة وغيرها.
وتابع البيان أن هذه المعدات "تدعم الخطط الهجومية ومواصلة القتال، من أجل ضمان استمرارية عملياتية لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي".

 

وأقامت الإدارة الأمريكية منذ أحداث 7 أكتوبر، نوعا من الجسر الجوي لتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية وأسلحة، كما أرسلت قوات من بحريتها إلى المنطقة لردع أي أطراف أخرى من التدخل في  الحرب بين إسرائيل و"حماس".


وكان  اللواء في القيادة الشمالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري جوردين، ذكر أن حزب الله مستعد لاجتياح إسرائيل، وأن ما أوقفهم هو الانتشار الكبير لجيش الاحتلال  على الحدود الشمالية بأكملها.

 

Advertisements


حزب الله قادر على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة

وأكد الجنرال الإسرائيلي خلال كلمة ألقاها أمام جنود الاحتياط الذين أنهوا العمل العملياتي على الحدود الشمالية، أن استعداد حزب الله لاختراق الحدود مع إسرائيل في المعتاد يكون ست ساعات.


وأضاف جوردين في كلمته: "بعد اندلاع الحرب مع حماس في الجنوب كان الاستعداد 15 دقيقة فقط، ويشمل تجمع مقاتلي كتيبة الرضوان وصعود المعدات والاختراق إلى الأراضي الإسرائيلية".


وتابع: “واقع المستوطنين الإسرائيليين الذين يزرعون الحقول على بعد متر من السياج، في مواجهة قوات رضوان وحزب الله وليس بينهما عائق، نفهم أن هذا لا يمكن أن يستمر”.


وكشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على مواقع عدة في جنوب لبنان.


قصف إسرائيلي عنيف على جنوب لبنان

ويأتي  ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال.


ومنذ بدء الهجوم البري على غزة، استهدف حزب الله اللبناني عدة مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل ومزارع شبعا ومستوطنات في شمال تل أبيب بالصواريخ المضادة للدروع. 


وأسفرت الهجمات التي نفذها حزب الله اللبناني عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال،  وتهجير المستوطنين الإسرائيليين من شمال دولة الاحتلال. 


وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية كثيفة على بلدات في جنوب لبنان، بعد قصف صاروخي شنه حزب الله على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية.


إطلاق عشرات الصواريخ من حزب الله باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلية 

وأكدت  تقارير إعلامية عبرية الاثنين الماضي، إن حزب الله أطلق ٢٠ صاروخا على مواقع تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الجليل.


وفي السياق ذاته أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه الأحد الماضي، عن استهداف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم بمزارع شبعا بالصواريخ المضادة للدروع محققا إصابات مباشرة.


حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين ويسقطهم بين قتيل وجريح

وقال  حزب الله في البيان الصادر عنه  إنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هليل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

نتنياهو يرفض وجود قوة دولية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

كتائب القسام تقنص 4 جنود إسرائيليين في غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حكومة الاحتلال الجيش الاسرائيل جنوب لبنان جيش الاحتلال إسرائيل حماس حزب الله اللبناني

مواد متعلقة

بداية حرب بين إسرائيل وحزب الله، جيش الاحتلال يشن قصفا عنيفا على مواقع في لبنان

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

حنان وسامح الصريطي آخرهم، نجوم دخلوا القفص الذهبي بعد الـ 70

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف الياسين 105

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بسبب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية