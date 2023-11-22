تمكن رجال الجمارك بـمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة من ضبط كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

إحباط تهريب نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب في مطار الغردقة

وأفاد مصدر جمركي بمطار الغردقة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برلين على رحلة خطوط الطيران الجوية الألمانية اشتبه محمد عبدالباسط مأمور اللجنة الجمركية فى راكب ألماني الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

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وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود جمال تحت إشراف محمد صبحى فتلاحظ وجود كثافات.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

وقام محمد سيد مراد المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف محمود خميس بتفتيش أمتعة الراكب تفتيشًا فتبين وجود 10 جرامات من نبات المرجوانا المخدر بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز محمود الحاوى وكريم فتحى بحضور هانى حافظ بالأمن الجمركى.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس الإدارة المركزية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

وفي سياق آخر، تمكن رجال الجمارك بـمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.