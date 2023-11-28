أحفاد عرابي يواصلون كتابة التاريخ في رياضة الهوكى، تحدوا الظروف الصعبة وحققوا البطولة الإفريقية للمرة 27 (صور)

فصل جديد في تاريخ كتابة رياضة الهوكى المصرية يكتبه نادى الشرقية الرياضي بأحرف من نور، فقد نجح أحفاد الزعيم أحمد عرابي في الفوز ببطولة أفريقيا للمرة 27 في تاريخه.

تحدّوا الظروف القاسية، ذلّلوا الصعاب

استطاع نجوم الفريق وجهازه الفنى التغلب على الظروف الصعبة والقاسية التى واجهت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق البطولة وكسر حاجزالأرقام القياسية.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



هذه المرة على أرض مالاوى بمدينة بلانتير بعد الفوز على فريق ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية للبطولة.

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وأحرز أهداف فريق الشرقية في المباراة النهائية اللاعبين موكشا وحمادة عاطف ليحصل فريق هوكى الشرقية على لقب البطولة.

وبذلك يصل أحفاد أحمد عرابي إلي رقم قياسي صعب الوصول إليه، حيث استطاع تحقيق اللقب للمرة الـ27 في تاريخه في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية للهوكي.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



استقبال رسمي وشعبي لفريق هوكي الشرقية بمطار القاهرة الدولي

وسط أجواء احتفالية بالطبل والمزمار،استقبل الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزرة الشباب والرياضة بالشرقية والدكتور أيمن الباسطي نائب رئيس اتحاد الهوكي والكابتن تامر حسني عضو الاتحاد المصري للهوكي والدكتور حمدى مرزوق رئيس نادى الشرقية وأعضاء مجلس إدارة النادى ولفيف من المواطنين فريق الشرقية للهوكي بمطار القاهرة الدولي فجر اليوم الثلاثاء قادما من دولة مالاوى بعد فوزة ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27، والتي أقيمت على ملاعب مدينة بلانتير بمشاركة 12 فريقًا يمثلون 7 دول إفريقية: مصر – كينيا – غانا – نيجيريا – أوغندا – تنزانيا – زيمبابوي.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



وزير الشباب والرياضة

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق، بعد فوزهم باللقب، مشيدًا بالأداء المتميز خلال فاعليات البطولة، مؤكدا على دعمهما الدائم للفريق خلال مسيرته بالفترة المقبلة.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



وقال المحافظ إن فوز فريق هوكي الشرقية بالبطولة الأفريقية للمرة 27 من إجمالي عدد البطولات البالغ عددها 34 بطولة تحقق بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه من دولة كينيا.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



وأعرب محافظ الشرقية عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي المتوج ببطولة أفريقيا الذي استطاع أن يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية مسجلا اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، مشيرا إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي، لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



احتفالية كبري لتكريم الفريق

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية تكريم لفريق الشرقية للهوكي باعتباره مصدر السعادة والبهجة ولتربعه على عرش القارة السمراء ولمواصلة تميزه في اللعبة وحصد البطولات على الصعيدين القاري والعالمي.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



وأهدى لاعبو فريق هوكي الشرقية أبطال افريقيا كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرا لدعمه المتواصل للنادي من أجل إعدادهم إعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

كما أهدوا، لقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال إلى الشعب الفلسطيني، الذى يواجه خطر الإبادة الجماعية ومخططات التهجير.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



كما قدم د.حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي وأعضاء مجلس الادارة ونواب البرلمان الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية على اهتمامهم البالغ بتذليل كافة العقبات أمام الفريق لتحقيق البطولات وكذلك متابعة أحوال الفريق أولا بأول خلال البطولة.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



احتفالات عارمة لجماهير الشرقية بعد الفوز ببطولة افريقيا للهوكى

حرص عدد كبير من جماهير النادي على التوافد على بوابة النادي بمدينة الزقازيق للاحتفال بالفوز ببطولة افريقيا، بعد الفوز على بطل كينيا.

كما حرص اعضاء الجمعية العمومية المتواجدين بالنادى على الاحتفال بتتويج فريقهم حتى مساء اليوم الثلاثاء، وتوجيه التحية للاعبين والمسئولين على المجهود الكبير الذي ظهروا عليه خلال المباراة النهائية.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



تحطيم الرقم القياسي بموسوعة"جينيس" العالمية والحصول علي أوسمة الجمهورية



يذكر ان فريق هوكي الشرقية حصل علي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى مرتين الأولى عام 1995 حيث حصل علي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل حسنى مبارك، ونال نفس الفريق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 2008 من رئاسة الجمهورية.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



استطاع فريق الهوكى عام 2014 تحطيم الرقم القياسي بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية فى مجال حصد البطولات بعد فوزه بـ 47 بطولة هوكى من بينها 22 بطولة إفريقية من أصل 25، و19 بطولة دورى ممتاز و6 كأس مصر مما استدعي المحافظ السابق بإنشاء ميدان بجوار النادى وبالقرب من مسجد الفتح الشهير بالزقازيق وتمثال رمزى لاحد ابطال اللعبة.

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية،فيتو



45 لاعبا من ابناء الشرقية في الخارج

استطاع أكثر من 45 لاعبا من ابناء هوكي الشرقية الاحتراف في الخارج في أندية عالمية فيما يعد الأسطورة الراحل جمال فوزي احد ابرز اللاعبين في اللعبة والذى احترف عام 1994 بالنادى الاسبانى الشهير برشلونة وخاض نحو 348 مباراة ما بين محلية ودولية وسجل في مسيرته 180هدفا.

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