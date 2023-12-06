نجيب ساويرس: 15 مليار دولار استثمارات مشروع أورا بالإمارات

أكد المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا، أن الشركة حققت مبيعات تصل لـ 55 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للشركة، أنه من الوارد طرح المجموعة في البورصة، لافتا إلى أن شبكة الطرق التي نفذتها الحكومة حققت طفرة كبيرة والكل يعترف بذلك الإنجاز، وتساعد في أمور كثيرة ومنها سهولة تحرك المواطنين.

وأكد أن استثمارات المجموعة في مشروعها الجديد بالإمارات تصل لـ 15 مليار دولار.

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وأضاف أن الشركة ملتزمة بالأسعار مع العملاء، بالرغم من زيادات أسعار الدولار ومواد البناء ومستلزمات التشييد.

وأشار إلى أن الدولار عنصر أساسي في صناعة التشييد والبناء، و"نحاول التغلب على هذه التحديات من خلال الإسراع فى معدلات التنفيذ لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار بالسوق بسبب الدولار".

وأوضح أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أبرز العوامل التي تؤدي لتآكل أرباح أي شركة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في العمل لدعم اقتصاد البلد، لافتا إلى أن التسهيلات والتيسيرات التي منحتها الحكومة للمطورين العقاريين ليست كافية.

وسبق وكشفت بروب إيزي، المنصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العقارية والتي طورتها شركة إيستو القابضة، جزء من مجموعة التزام الإماراتية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، وتهدف الاتفاقية إلى رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد، المقرر تسليمه في النصف الثاني من عام 2023.

وتتعاون أورا ديفلوبرز إيجيبت بموجب الاتفاقية مع مجموعة التزام وكياناتها لضمان دمج تقنيات بروب إيزي بسلاسة في مشروع ZED الشيخ زايد العقاري، حيث يقدم فريق من خبراء أورا خدمات شاملة لإدارة المرافق، بما في ذلك الصيانة وحلول السلامة ودعم العملاء.

وتوفر رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد باستخدام مجموعة من حلول التكنولوجيا العقارية التي تقدمها بروب إيزي، العديد من المزايا لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، بما في ذلك زيادة الكفاءة والشفافية وعوائد الاستثمار وتحسين الاتصالات وتبسيط الأعمال.