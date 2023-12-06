الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

نجيب ساويرس: 15 مليار دولار استثمارات مشروع أورا بالإمارات

المهندس نجيب ساويرس،
المهندس نجيب ساويرس، فيتو

أكد المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا، أن الشركة حققت مبيعات تصل لـ 55 مليار جنيه خلال العام الجاري. 

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للشركة، أنه من الوارد طرح المجموعة في البورصة، لافتا إلى أن شبكة الطرق التي نفذتها الحكومة حققت طفرة كبيرة والكل يعترف بذلك الإنجاز، وتساعد في أمور كثيرة ومنها سهولة تحرك المواطنين.

وأكد أن استثمارات المجموعة في مشروعها الجديد بالإمارات تصل لـ 15 مليار دولار.

Advertisements

وأضاف أن الشركة ملتزمة بالأسعار مع العملاء، بالرغم من زيادات أسعار الدولار ومواد البناء ومستلزمات التشييد.

وأشار إلى أن الدولار عنصر أساسي في صناعة التشييد والبناء، و"نحاول التغلب على هذه التحديات من خلال الإسراع فى معدلات التنفيذ لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار بالسوق بسبب الدولار".

وأوضح أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أبرز العوامل التي تؤدي لتآكل أرباح أي شركة.

وأضاف أن الشركة مستمرة في العمل لدعم اقتصاد البلد، لافتا إلى أن التسهيلات والتيسيرات التي منحتها الحكومة للمطورين العقاريين ليست كافية.

وسبق وكشفت بروب إيزي، المنصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العقارية والتي طورتها شركة إيستو القابضة، جزء من مجموعة التزام الإماراتية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، وتهدف الاتفاقية إلى رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد، المقرر تسليمه في النصف الثاني من عام 2023.

وتتعاون أورا ديفلوبرز إيجيبت بموجب الاتفاقية مع مجموعة التزام وكياناتها لضمان دمج تقنيات بروب إيزي بسلاسة في مشروع ZED الشيخ زايد العقاري، حيث يقدم فريق من خبراء أورا خدمات شاملة لإدارة المرافق، بما في ذلك الصيانة وحلول السلامة ودعم العملاء.

وتوفر رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد باستخدام مجموعة من حلول التكنولوجيا العقارية التي تقدمها بروب إيزي، العديد من المزايا لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، بما في ذلك زيادة الكفاءة والشفافية وعوائد الاستثمار وتحسين الاتصالات وتبسيط الأعمال.

وزير الإسكان يعرض إنجازات الدولة فى التنمية العمرانية خلال 9 سنوات

نجيب ساويرس: أورا ملتزمة بأسعارها مع العملاء رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ (صور)


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس نجيب ساويرس مهندس نجيب ساويرس اورا

مواد متعلقة

أفضل 13 كتابا عن سيرة النبي محمد في ذكرى مولده

تفاصيل فعاليات ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين

"فيتو" تطلق ملحقا خاصا عن سيتي سكيب أكبر معرض عقاري فى مصر

أكبر أرشيف بالشرق الأوسط.. العدل تحمي ذاكرة مصر القضائية.. حفظ 32 مليونا و960 ألف قضية باستخدام الذكاء الاصطناعي

4 وزراء يشهدون احتفالية ختام مبادرة دوي لتمكين الطفل المصري

الإفتاء توضح حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

30 ألف مشجع لـ الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري في أبطال أفريقيا

هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد تعطلها

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بسبب تأجيل مباراة الاتحاد السكندري

نجيب ساويرس: 15 مليار دولار استثمارات مشروع أورا بالإمارات

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نص أذكار المساء كما علمنا النبي

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية