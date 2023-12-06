نجيب ساويرس: أورا ملتزمة بأسعارها مع العملاء رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ

أكد المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز أن الشركة ملتزمة بالأسعار مع العملاء، بالرغم من زيادات أسعار الدولار ومواد البناء ومستلزمات التشييد.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لشركة أورا، إلى أن الدولار عنصر أساسي فى صناعة التشييد والبناء، ونحاول التغلب على هذه التحديات من خلال الإسراع فى معدلات التنفيذ لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة فى الأسعار بالسوق بسبب الدولار.

وأوضح أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أبرز العوامل التى تؤدي لتآكل أرباح أي شركة.

وأضاف أن الشركة مستمرة فى العمل لدعم اقتصاد البلد، لافتا إلى أن التسهيلات والتيسيرات التى منحتها الحكومة للمطورين العقاريين ليست كافية.

وكشفت بروب إيزي، المنصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العقارية والتي طورتها شركة إيستو القابضة، جزء من مجموعة التزام الإماراتية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، وتهدف الاتفاقية إلى رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد، المقرر تسليمه في النصف الثاني من عام 2023.

وتتعاون أورا ديفلوبرز إيجيبت بموجب الاتفاقية مع مجموعة التزام وكياناتها لضمان دمج تقنيات بروب إيزي بسلاسة في مشروع ZED الشيخ زايد العقاري، حيث يقدم فريق من خبراء أورا خدمات شاملة لإدارة المرافق، بما في ذلك الصيانة وحلول السلامة ودعم العملاء.

وتوفر رقمنة عمليات إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ الزايد باستخدام مجموعة من حلول التكنولوجيا العقارية التي تقدمها بروب إيزي، العديد من المزايا لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، بما في ذلك زيادة الكفاءة والشفافية وعوائد الاستثمار وتحسين الاتصالات وتبسيط الأعمال.

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وتقدم بروب إيزي لمشروع ZED الشيخ زايد منتجات إدارة مرافق فريدة مع وحدات لتنشيط مستشعرات إنترنت الأشياء التي يمكنها تتبع كل شيء، بدءًا من جودة الهواء ووصولًا إلى تحركات الأشخاص، بالإضافة إلى تقنية التعرف على لوحة الأرقام القائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين دخول المركبات وخروجها بسهولة. وتتميز الشراكة بين أورا ديفلوبرز مصر ومجموعة التزام بأهمية خاصة في قطاع إدارة المرافق، وتعكس التزام الشركتين بتوفير أعلى مستويات الابتكار ورضا العملاء.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: "يسرنا التعاون مع التزام في هذا المشروع المميز، حيث تقدم بروب إيزي حلًا برمجيًا مبتكرًا من شأنه أن يرسي معيارًا جديدًا للتميز في قطاع إدارة المرافق. وتسعى أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتقديم خدمات تلبي طموحات العملاء، واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق".

وقالت سالي شومان، الرئيس التنفيذي للمجتمعات في أورا ديفلوبرز إيجيبت، والرئيس التنفيذي لشركة أورا لإدارة العقارات: "نثق أن الخبرة التي تتمتع بها أورا ديلوبرز إيجيبت والتزامها بمعايير التميز، تضيفان رصيدًا قيّمًا إلى مشروع ZED الشيخ زايد. ونعمل بالتعاون مع التزام من أجل الارتقاء بإدارة المرافق في مصر وخارجها".

ومن جانبه، قال أوروش تروجانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة إيستو القابضة: "يسعدنا توقيع بروب إيزي على هذه الاتفاقية، ولا سيما أنها مع عميل مهم من مستوى أورا ديفلوبرز إيجيبت، التي نتشارك معها التركيز على تقديم منتجات عالمية المستوى. ونتطلع إلى إبراز هذا الطموح عند طرح مجموعة بروب إيزي من حلول التكنولوجيا العقارية في مصر، بدءًا من مشروع ZED الشيخ زايد. ويشكل سوق مصر جزءًا أساسيًا من خطط التوسع الدولية للشركة، نظرًا لقوة سوق التطوير العقاري والطلب على حلول البرمجيات عالمية المستوى".

ومن جهته، قال محمد عصام، المدير التنفيذي لشركة التزام مصر: "يسرنا التعاون مع عميل رفيع المستوى مثل أورا ديفلوبرز إيجيبت، التي نوقع معها اتفاقية الشراكة الثانية. ونلتزم بإنشاء منصات تقنية عالية الكفاءة والجودة، ونتطلع إلى استعراض إمكاناتها عند تقديم مجموعة بروب إيزي من حلول التكنولوجيا العقارية إلى أورا ديفلوبرز إيجيبت وتنفيذها في مشاريعها، بدءًا من مشروع ZED الشيخ زايد. وتشكل مصر سوقًا مهمًا لأهداف التوسع الدولي لمجموعة التزام، بوصفها شركة تطوير عقاري تتمتع بالحيوية، ونظرًا للطلب المتزايد على حلول البرمجيات رفيعة المستوى".

وتمثل الشراكة بين بروب إيزي وأورا ديفلوبرز إيجيبت خطوة مهمة لكلا الشركتين والقطاع العقاري في مصر. ومن المتوقع أن تُحدث حلول التكنولوجيا العقارية المتقدمة من بروب إيزي تغييرًا جذريًا في طريقة إدارة المرافق في مشروع ZED الشيخ زايد، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى تجربة العملاء.