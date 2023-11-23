مجموعة نارية للمنتخب السعودي بأمم أسيا 2024

أسفرت قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2023 تحت 23 سنة، والتي تقام في قطر في الفترة ما بين 15 أبريل حتى 3 مايو 2024، بمشاركة المنتخب السعودي عن تواجده على رأس المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024.

وتواجد المنتخب الوطني على رأس المجموعة الثالثة، بالبطولة رفقة منتخبات "العراق، تايلاند، طاجكستان".

وحجز المنتخب السعودي مقعدًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي ستقام في قطر 2024، بعد تزعم صدارة المجموعة العاشرة من تصفيات البطولة الآسيوية، التي استضافتها مدينة أبها، والتي ضمت منتخبات لبنان، كمبوديا، منغوليا.



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وجاءت باقي المجموعات كالتالي:



المجموعة الأولي: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا.

المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين.

المجموعة الرابعة:أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا.

جدير بالذكر أن 3 مقاعد مباشرة ونصف لآسيا في الأولمبياد من البطولة، مقعد مباشر لبطل آسيا، مقعد مباشر لوصيف آسيا، مقعد مباشر للمركز الثالث، مقعد ملحق للمركز الرابع.

فيما فاز منتخب السعودية على مضيفه منتخب الأردن، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



وأحرز هدفي منتخب السعودية لاعبه صالح الشهري في الدقيقتين 9 و30، في مباراة شهدت سيطرة تامة من الأخضر السعودي.

وواصل صالح الشهري مهاجم الهلال تألقه مع المنتخب السعودي، حيث جاء الهدف الأول للشهري في الدقيقة التاسعة بضربة رأسية، قبل أن يعود في الدقيقة الـ30 ليضيف الهدف الشخصي الثاني له ولـ"الأخضر" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وافتقد المنتخب السعودي اليوم، خدمات قائده سالم الدوسري بعد استبعاده من معسكر الأخضر بقرار من المدرب مانشيني، بعدما أثبتت الفحوصات تعرض نجم الهلال لإصابتين في الركبة والكاحل، قبل مباراة باكستان الماضية.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات، باكستان، الأردن، وطاجيكستان.

ترتيب مجموعة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة بات ترتيب مجموعة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم كالتالي:

1- السعودية 6 نقاط

2- طاجيكستان 4 نقاط

3- الأردن نقطة

4- باكستان 0

ونجح المنتخب السعودي في اكتساح نظيره الباكستاني بالجولة الماضية من تصفيات المونديال برباعية نظيفة.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تصدر مجموعته التي يتأهل منها منتخبان إلى الدور الثالث المؤهل إلى كأس العالم القادم بصورة مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة السابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات الأردن وباكستان وطاجيكستان.

وفاز منتخب السعودية على ضيفه منتخب باكستان (4-0)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2017.

سجل أهداف السعودية، صالح الشهري في الدقيقة (6) والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (47) والبديل عبدالرحمن غريب في الدقيقة (90+1)، وعبدالله الرديف (90+5).

وبهذه النتيجة سجل منتخب السعودية أول انتصار له تحت قيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني منذ توليه المهمة في أغسطس الماضي، كما حقق فوزًا تاريخيًا في أول مواجهة له أمام باكستان.

وبهذا الفوز حصد الأخضر السعودي أول 3 نقاط لها في هذه التصفيات، بينما بقي منتخب باكستان بدون رصيد.