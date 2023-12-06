لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

اشتعال الحريق فجأة في رجل أثناء الصلاة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة اشتعال الحريق في ملابس رجل فجأة أثناء الصلاة داخل أحد المساجد، الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والفزع بين المصلين، فبدأوا بالخروج من المسجد جريًا للابتعاد عن الرجل الذي شب فيه الحريق فجأة، خوفًا من أن تطالهم النار.

نشوب الحريق في مصلي يصيب المصليين بالذعر

لحظة اشتعال الحريق فجأة في رجل أثناء الصلاة، أصاب المصلين بحالة من الذعر والارتباك، فأسرعوا بالخروج من المسجد، حيث يظهر الفيديو حالة الفزع التي بدا عليها المصلون، وكان من بينهم أحد المعاقين، الذي حاول الهروب فسقط من فوق الكرسي.

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اشتعال النار فجأة في مصلي، فيتو



وأثار مقطع الفيديو الغامض لاحتراق أحد المصلين أثناء الصلاة تساؤلات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا اندهاشهم لاشتعال الحريق فجأة في ملابس المُصلي، في حين أكد البعض أن بطارية تليفون المُصلي المحمولة هي التي تسببت في هذا الحريق.



وكشف عبد الله بن عبود الشريف عن مكان وقوع حادث نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة فقال: "في مأرب.. شاهد ماذا حدث في أحد مساجد مديرية الوادي أثناء الصلاة، برأيك ما هو سبب اشتعال النار في الرجل"

سر نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة

وعاد عبد الله بن عبود الشريف ليكشف سبب نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة، فقال: "للتوضيح سبب الاشتعال الرجل مسوي للكشاف بطارية هاتف وهذا صورة الكشاف"

#مارب شاهد ماذا حدث في احدا مساجد مديرية الوادي أثناء الصلاة

برايك ماهو سبب اشتعال النار في الرجل pic.twitter.com/Cv6IDhmFCz — عبدالله بن عبود الشريف (@bdallhbnbwdals1) December 5, 2023



في حين قال إبي عن السبب في نشوب الحريق في رجل أثناء الصلاة "بطارية الهاتف"

وعلق بست شوت قائلًا: "لو كانت النار اشتعلت في صمت لكان الصف الأول لم يلحظ ولا حس بحاجة، لكن الظاهر أن الحريق كان ليه صوت أفزع المصلين وكأنه انفجار فخافوا وقرروا الجري وتركوا الصلاة! اعتقد انفجار ولاعة! لكن أكيد سبب الحريق كان ليه صوت!"

انفجار بطارية التليفون المحمول

وقال باكل "للي فوق الكرسي من الخوف نسي انه معاق.. الله يلطف بحاله والحمد لله على سلامتهم"

وعلق أبو المعتصم قائلًا: "تليفون سخن جدًا وانفجرت بطاريته من الحرارة الزائدة"

اشتعال النار في مصلى تثير الفزع، فيتو

جدير بالذكر أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجار بطاريات الهواتف، بحسب المتخصصين، هي وضع المستخدم للجهاز في جيبه الخلفي والجلوس عليه في الوضعية نفسها.

اسباب انفجار بطارية التليفون المحمول

ويشير المتخصصين إلى الممارسات الخاطئة التي تتسبب في انفجار بطارية المحمول هي وضع الهاتف على الشاحن مدة طويلة، وحتى بعد اكتمال الشحن، أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء عملية شحن الجهاز.

و ينصح الخبراء التقنيين، لمنع تعرض بطارية هواتفكم الذكية من الانفجار، بفصل الشاحن بعد الانتهاء من الشحن، وعدم تركه مربوطًا في الكهربائي.

انفجار بطاريات المحمول، فيتو



كما ينصح الخبراء المتخصصين باستخدام الشواحن الأصلية التي تنتجها الشركات المصنعة للهاتف والابتعاد عن الشواحن المقلدة، وعلى المستخدم التأكد من إبقاء هاتفه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، لا سيما خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

جدير بالذكر أن انفجار بطاريات التليفون المحمول أثناء شحنه تتسبب في حوادث كثيرة، حيث أصبح انفجار الهواتف الذكية منتشر في الآونة الأخيرة، لذا تتسابق الشركات المصنّعة لتقديم هواتف بأفكار جديدة وإمكانات متطورة.