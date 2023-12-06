إخماد حريق محدود بشركة شحن عاملة في مطار القاهرة

نشب قبل قليل، حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة الدولي، في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن العاملة في مطار القاهرة الدولي، وتم السيطرة عليه دون وقوع خسائر أو إصابات.

وأفادت مصادر في مطار القاهرة الدولي، فإن الحريق المحدود وقع خارج حدود مطار القاهرة في مبنى تحت الإنشاء يتبع إحدى شركات الشحن، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية بالمطار وتم السيطرة على الحريق في غضون دقائق معدودة، دون أن يخلف أي خسائر أو إصابات.

Advertisements

وتعزز سلطات مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، سبل الحماية والأمان والسلامة داخل مباني ركاب مطار القاهرة الدولي والمباني الملحقة، عبر استخدام أحدث الأجهزة وأنظمة الحماية منعا لحدوث أي مواقف طارئة قد تعرقل سير الحركة الجوية بالمطار أو تؤثر على مداخله.