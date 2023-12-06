بيراميدز يخوض ثالث تدريباته في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز (صور)

خاض فريق نادي بيراميدز، ثالث تدريباته، اليوم الأربعاء، في مدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا، استعدادا لمباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران مشاركة قائد الفريق عبد الله السعيد بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء نواذيبو في الجولة الثانية، وانتظم صباح اليوم في معسكر الفريق بمدينة بريتوريا استعدادا لخوض اللقاء.

وجاء المران الذي أقيم على ملعب جامعة توكس في بريتوريا، قويا واستغرق أكثر من ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين، واشتمل على وحدات بدنية وأخرى خططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجربة التشكيل وخطة اللعب.

انضمام عبد الله السعيد لبعثة بيراميدز

وانضم عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، لبعثة الفريق المتواجدة في بريتوريا بجنوب أفريقيا قبل أيام من مواجهة صن داونز في إطار مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعافى السعيد من نزلة البرد الشديدة التي ألمت به مؤخرا مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة أجبرته على الغياب عن مباراة بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية، ثم الغياب عن أول تدريبين للفريق في بريتوريا.

Advertisements

ووصل السعيد قادما من القاهرة صباح اليوم وانضم لمعسكر بيراميدز في جنوب أفريقيا على أن يشارك في مران الفريق اليوم استعدادا للقاء صن داونز الهام.

والتحق بالبعثة الاثنين في جنوب أفريقيا لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والذي قدم من القاهرة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الأخيرة وأصبح اللاعب جاهزا تماما للتواجد في مواجهة صن داونز.

وتخلف عبد الله السعيد عن بعثة فريق بيراميدز المسافرة إلي موريتانيا وجنوب إفريقيا قبل مواجهة نواذيبو.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة القارية.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى بريتوريا الأحد قادمة مباشرة من نواكشوط، استعدادا لخوض مباراة صن داونز.

بيراميدز يخسر من نواذيبو

وخسر فريق بيراميدز أمام نظيره نواذيبو بهدفين نظيفين، خلال لقائهما على إستاد شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

وتساوي الـ 4 فرق وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما ثلاث نقاط بعد الجولة الثانية.

1- صن داونز 3 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 3 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 3 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 3 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين

جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا



