الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة الجديدة وكفر الشيخ في مجال التدريب الطبي

بروتوكول جامعة المنصورة
بروتوكول جامعة المنصورة الجديدة مع كفر الشيخ، فيتو

وقع الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ؛ بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبد الله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة، ولفيف من قيادات جامعة كفر الشيخ.

Advertisements

وأكد معوض الخولي، أن توقيع البروتوكول يأتى استمرارًا للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة كفر الشيخ.

 

وأشار الدكتور معوض الخولى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون تم فى إطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة - باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة كفرالشيخ في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة كفرالشيخ للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة كفرالشيخ.

 

 

 

وأشار الدكتور عبد الرزاق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن التعاون نموذج مشرق للشراكة بين الجامعتين من شأنها أن تكسب الطلبة خبرات عملية في بيئة تعليمية مميزة داخل المؤسسات الطبية عالية الأداء والتي يُعَد المستشفى الجامعي من أبرزها في هذا المجال والذي سينعكس على تطوير مهاراتهم ليسهموا في بالتديب العملي  في لاسيما أنهم سيتدربون كذلك في كبرى المستشفيات الجامعية.

جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في برنامج رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة

إهداء درع الجمعية الجغرافية المصرية لرئيس جامعة قناة السويس (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرامج التدريبية التعليم الطبى المستمر الدكتور معوض محمد الخولى رئيس جامعة المنصورة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول تعاون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون التعليم والطلاب مؤسسات التعليم العالي

مواد متعلقة

بدعم من ساويرس، شغلني تطلق أول مركز توظيف في سوهاج (صور)

حماية المستهلك: ضبط 18 طن سكر داخل مخزن قبل بيعها في السوق بأزيد من السعر الرسمي

السياحة والآثار تشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين

رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك باجتماع المجلس الأعلى لشئون المجتمع والبيئة

الأكثر قراءة

لحظة اشتعال النار فجأة في رجل يصلي بأحد المساجد تثير الرعب (فيديو)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن مشروع سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل

أول تحرك من بيروت بعد قصف الاحتلال للجيش اللبناني وسقوط شهداء ومصابين

جيش الاحتلال يعترف بقدرة حزب الله على اجتياح إسرائيل في 15 دقيقة فقط

عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة طبقا للقانون

الطيران المدني: جار التحقيق لكشف ملابسات حريق بالقرب من مطار القاهرة

آخر تحديث لإيرادات فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد بمصر

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

Advertisements

منوعات

المزيد

احذر من ضيق التنفس، "بيرولا" تثير ذعر العالم

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة في قضية فساد وزارة التموين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث: "إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم"؟.. الإفتاء توضح معناه

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

المزيد
الجريدة الرسمية