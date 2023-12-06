الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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جامعة طيبة التكنولوجية تختتم مشاركتها في برنامج رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة

جانب من مشاركة جامعة
جانب من مشاركة جامعة طيبة التكنولوجية،فيتو

اختتمت طالبات جامعة طيبة التكنولوجية، مشاركتهن في فعاليات البرنامج التدريبي والذي عقد تحت شعار "رائدات المستقبل" بمعهد إعداد القادة بمشاركة 200 طالبة من الجامعات التكنولوجية في الفترة من 2 حتى 5 ديسمبر2023، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

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وتخلل فعاليات البرنامج، عقد العديد من الندوات وورش العمل والمحاضرات واللقاءات الحوارية، جاء أبرزها ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور مرصد الأزهر في تمكين المرأة ومكافحة التطرف"، ولقاءات حوارية حول وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، ندوة حول دور الإعلام والعلم والتكنولوجيا والعلاقة بينهما في تعزيز تعزيز ثقافة المجتمع، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، ومحاضرة عن فن الاتيكيت والبروتوكول والمراسم، ندوة عن الطلاق وأسبابه وتداعياته وكيفية المعالجة، والتغذية والصحة الانجابية وغيرها من الندوات.

من جانبه أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تخطو خطوات جادة في سبيل تمكين المرأة، والذي تمثل في إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالجامعة. 

ولفت رئيس جامعة طيبة التكنولوجية إلى أن مشاركة الطالبات في هذا البرنامج التدريبي يعزز من مهاراتهن وخبراتهن في هذا المجال، ونقل تلك الخبرات لزملائهن في الجامعة.

ضم وفد الجامعة المشاركة، 23 طالبة من مختلف البرامج الدراسية، تحت إشراف د. أسماء محمد، عضو هيئة التدريس بالجامعة، ومدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وبسمة العزب، من الجهاز الإداري بالجامعة.

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