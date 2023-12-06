الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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اقتصاد

بدعم من ساويرس، شغلني تطلق أول مركز توظيف في سوهاج (صور)

المهندس نجيب ساويرس
المهندس نجيب ساويرس خلال مؤتمر إطلاق مركز شغلنى، فيتو

أعلنت اليوم شركة "شغلني" بدعم من المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، وبالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بمحافظة سوهاج بحضور كل من المهندس نجيب ساويرس ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

أول مركز توظيف لشغلني

وقال  عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني: "إن إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير بمثابة بداية لسلسلة من المراكز والتي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر". 

وأضاف أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة وعلى راغبي العمل أن يملأ الاستمارة ثم يقوم بإجراء مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز وفى حالة قبوله يتم تعيينه فورًا.

واشار إلى أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الاغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها. 

كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، مؤكدًا أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر. 

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فرص توظيف حقيقية

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وأعربت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة "شغلني" مما سيتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة ان برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية يهدف الي خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.

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شغلنى نجيب ساويرس المهندس نجيب ساويرس ساويرس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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