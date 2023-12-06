هواوي تكشف عن تخطي شحناتها من الأجهزة اللوحية حاجز الـ100 مليون جهاز

كشفت هواوي العالمية عن تجاوز الشحنات العالمية لأجهزة هواوي اللوحية حاجز 100 مليون جهاز موضحة أن ذلك يعد دليلًا على استثمارها المستمر في هذا السوق.

تقلص سوق الأجهزة اللوحية

وجاء الكشف عن ذلك خلال الذكرى السنوية العاشرة لإصدارها من الأجهزة اللوحية حيث كشفت الشركة العالمية انها تستعد للكشف عن الإصدار القادم من الأجهزة اللوحية رغم ان سوق الأجهزة اللوحية العالمي يشهد تقلّصًا منذ عام 2016، مع ظهور هواتف ذكية جديدة ذات شاشات كبيرة وأجهزة حاسوب محمولة خفيفة الوزن، ومع ذلك استمرت هواوي في التزامها بالسوق الذي تخلّى عنه العديد من البائعين، وواصلت التطوير لإنعاش سوق الأجهزة اللوحية حيث ادى هذا الاستثمار والابتكار إلى عشرات الآلاف من براءات الاختراع والعديد من التقنيات المتطورة التي توفر أدوات إنتاجية قوية للأجهزة اللوحية لأول مرة.

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وقامت الشركة بابتكار أجهزة لوحية من سلسلة MediaPad M بخصائص سمعية وبصرية متطورة ومع تغير الزمن، أدركت هواوي الطلب على الأدوات المكتبية والإنتاجية المتنقلة، وأضافت خصائص جديدة مثل "App Multiplier" إلى جهاز MediaPad M6 و"Multi-Screen Collaboration" إلى جهاز MatePad Pro 10.8”. حيث تضع هذه الخصائص معيارًا جديدًا للإنتاجية أثناء التنقل.

كما يأتي جهاز MatePad Pro 11” مزودًا بتطبيقات مبتكرة مثل PC Application Engine وHUAWEI Notes ومع جهاز MatePad Pro 12.6 بوصة، وجاء جهاز MatePad Pro 11 بوصة مزودًا floating antenna مخفية لتساعد في تحسين أداء الإشارة.

ترقيات على مدار السنين

وشهدت إمكانات العرض والصوت على أجهزة هواوي اللوحية أيضًا ترقيات على مر السنين وقد استفاد قسم أجهزة الحاسب في هواوي من تجارب الشركة في مجالات المنتجات الاستهلاكية الأخرى وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.