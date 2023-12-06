الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

بتخفيضات 40%، الداخلية تعلن عن مد مبادرة كلنا واحد حتى 7 يناير 2024

الداخلية تعلن عن
الداخلية تعلن عن مد مبادرة كلنا واحد،فيتو

قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد اعتبارًا من 7 ديسمبر ولمدة شهر للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %.

 

بتخفيضات 40%..الداخلية تعلن عن مد مبادرة كلنا واحد حتى 7 يناير2024 

 

ويتم ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

Advertisements

مقتل شاب على يد أهل خطيبته فى مدينة بدر

الأمن العام يصادر 190 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائى


وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.


كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 


ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كلنا واحد مبادرة كلنا واحد جهود وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين كبرى الشركات

مواد متعلقة

مقتل شاب على يد أهل خطيبته فى مدينة بدر

الأمن العام يصادر 190 قطعة سلاح ناري وينفذ 86 ألف حكم قضائى

خلال 24 ساعة، ضبط ‏71692 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات (صور)

ضبط سيارة مواد بترولية بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء

احباط ترويج 20 ألف قرص ترامادول بقيمة 2 مليون جنيه في الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 39 قطعة في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

كوبري الزعيم، القاهرة تعدل شروط تسمية المشروعات والسبب عادل إمام

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

قرار جديد من وزير التموين بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

ماذا يحدث فى مؤشر الدولار الأمريكى؟ والسعر فى السوق السوداء وصل لكام؟

قرار جديد من المحكمة بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محام شهير

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

الكهرباء تعلن تعديلات جديدة لقبول طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة

Advertisements

منوعات

المزيد

حكومة باريس تحذر الفرنسيين من قتل أنفسهم بدلا من "البق"

سر تصرفات المضيفات في الطائرة

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية