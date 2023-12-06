واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها.

الداخلية تضبط 767 قضية آثار متنوعة ضمت 1052 متهما

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة (من 1/1/2023 إلى 3/12/2023) عن ضبط 767 قضية متنوعة شملت 366 قضية بإجمالى 1052 متهما شملت 17 قضية حيازة آثار والإتجار بها، 275 قضية تنقيب عن الآثار، 64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، 4 قضايا نصب آثار، قضية سرقة لوحات أثرية، و5 قضايا عثور على الآثار.



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كما ضبط 401 قضية فى مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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