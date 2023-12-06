المستقلين الجدد ينظم حملات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

حزب المستقلين الجدد، نظم حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب حملات نزول الأمانات للدوائر بالمحافظات تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد لأمانات الحزب بالمحافظات بالنزول للقرى والمدن بعد إطلاق حملة مشارك لتحفيز المواطنين للمشاركة، فقامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بالنزول الي قريه طموه بمحافظة الجيزة لتكون بداية الحملة في المحافظة.

زيادة وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات

وأكد محمد لاشين أمين حزب المستقلين الجدد بالمحافظة أننا نعمل منذ بداية الحملة على زيادة وعي المواطن بأهمية المشاركة في الانتخابات والخروج بكثافة لضمان استمرار مسيرة البناء والحفاظ على استقرار البلد في هذا التوقيت الصعب.



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دعم الرئيس السيسي قوة للمواطن

وأكد لاشين على أن مساعدتنا ودعمنا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعيطينا قوه في اقناع المواطن بما تم من انجازه في كل المجالات علي مدار العشر سنوات السابقة وأننا سنستمر في حملتنا في كل قري المحافظه حتي يوم التصويت طبقا لضوابط الدعايه المقرره قانونا من الهيئه الوطنيه للانتخابات.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات المصريين داخل جمهورية مصر العربية، بعد إعلان الهيئة انتهاء عملية التصويت والفرز لانتخابات المصريين بالخارج.

موعد تصويت المصريين بالداخل

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، أيام ( 10، 11، 12 ) ديسمبر الجاري، حيث يتنافس في الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم:، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

خطوات تصويت الناخبين داخل اللجان الفرعية

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم .

يبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم.

السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي.

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

يسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

توقيع أمين اللجنة

ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.

كيفية استخدام الحبر الفسفوري.

يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

لايجب صب الحبر في غطاء الزجاجة أو أي محتوى أخر.

التأكد من غمس إصبع الناخب حتى العقلة الأولى

يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى في الهواء حتى يجف.

يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.