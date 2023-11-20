الإثنين 20 نوفمبر 2023
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سياسة

حزب المستقلين الجدد، ينظم مؤتمرا حاشدا في الوادي الجديد لدعم السيسي

الدكتور هشام عنانى،فيتو
الدكتور هشام عنانى،فيتو

الانتخابات الرئاسية ، عقد حزب المستقلين الجدد  برئاسة الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب مؤتمرا حاشدا بمحافظة الوادي الجديد لدعمً المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمدينة الداخلة في اطار خطه الحزب في عقد مؤتمرات جماهيرية في مختلف المحافظات.
 

 

لدينا  قناعة حزبية تامة بافضلية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

 

وأكد محمد مطاوع أمين الحزب  أن هذا المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي لم يأتي من فراغ ولكنه جاء بناءا علي قناعه حزبيه تامه بافضليه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بما حققته الدوله المصريه علي مدار العشر سنوات.
 

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وأضاف مطاوع علي ان محافظه الوادي الجديد احد المحافظات التي تحققت علي ارضها طفره في مختلف المجالات التي تمس المواطن في المحافظه في الطرق والمشاريع الخدميه وتوشكي والزراعه.
 

 الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات

 

وأكد  مطاوع علي ان الحزب سيظل في انعقاد متواصل لحين موعد الانتخابات الرئاسية  مناشدا كل المواطنين بالخروج للتعبير عن الشكر والامتنان وعن رغبتهم في استمرار مسيره التنميه والتصويت للسيد عبد الفتاح السيسي

 

ويذكر ان أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي توقف الحملات الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر2024 في تمام الساعة 12 صباحا، قبل يومين من الإقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة. 

 

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 

 

 ويواصل المرشحون حملاتهم الانتخابية  منذ بدء  فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، حيث تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 

محظورات الدعاية الانتخابية

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية: 

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:-

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة

9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

10- يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى 

 

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