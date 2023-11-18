حزب المستقلين الجدد: استهداف الاحتلال للقطاع الصحي بغزة أبشع جريمة في العصر الحديث

غزة، قال حزب المستقلين الجدد إن استهداف الاحتلال الاسرائيلي للأطقم الطبية والقطاع الصحي ينذر بكارثة إنسانية حقيقية إن لم يتحرك العالم كله لوقف تلك الجريمة التي تعتبر أبشع جريمة حرب في العصر الحديث.

وأكد الحزب أن تقرير منظمة الصحة العالمية يؤكد انهيار اكثر من ٦٥٪؜ من القطاع الصحي بغزة بعد استهداف مباشر من إسرائيل للمستشفيات بقطاع غزة فضلا عن قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن المستشفيات.

الدور المصرى فى المساعدات الطبية

وثمن الحزب ما تقوم به الدولة المصرية انطلاقا من ثوابتها من تقديم كافة المساعدات الصحية من تقديم المستلزمات الطبية واستقبال الحالات المصابة جراء القصف والاعتداءات بمستشفيات سيناء وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.



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مطالبة العالم القيام بمسئولياته

ودعا الحزب العالم كله بان يقوم بمسؤلياته بوقف كامل وشامل للاعتداءات دون قيد او شرط مع توفير الدعم الكامل لاسيما ان دخول فصل الشتاء مع زياده اعداد المصابين بمستوي لايمكن استيعابه بسهوله.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة يقيم بها نازحون بمنطقة الفاخورة داخل قطاع غزة.

ونشرت قناة «الجزيرة» مشاهد مأساوية توثق مجزرة الاحتلال.

إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرا

ومنذ قليل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

وأضاف: "الأطفال الخدج في الحضانات وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء"، مؤكدا أن من بقى داخل المستشفى يصل عددهم إلى نحو 450 من مرضى الحالات الخطيرة.

غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء إخلاء مستشفى الشفاء.

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