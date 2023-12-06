منظومة آلية لإدارة النيران للقاذف الصاروخي، أبرز الأسلحة المصرية المطورة بمعرض إيديكس 2023

شهد اليوم الثالث لـ المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، إقبالا كبيرا من الزائرين لمشاهدة المنتجات المصرية التي نجحت القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع في تصنيعها مما يمثل قوة عسكرية للتسليح العسكري المصري.

منظومة آلية لإدارة النيران للقاذف الصاروخي BM-21

ونجحت جهود القوات المسلحة في تحويل منظومة آلية إدارة النيران للقاذف الصاروخي BM-21 ليكون آليًا بالكامل، حيث يتم استخدام صواريخ المدفعية عيار 122مم بفعالية كبيرة للقصف المساحي غير الموجه على مسافات 45ك وتستخدم طابة طرقية ويتم الإطلاق من قواذف متنوعة إما فردية أو رباعية أو القاذف التقلدي BM-21.

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وتتميز الرأس الحربية لمنظومة آلية إدارة النيران للقاذف الصاروخي BM-21 بتأثير تدميري عالٍ ضد الأهداف المنتشرة والمخندقة التي تشمل "تجمعات الأفراد - تجمعات عربات نقل الجنود والمهمات - تجمعات الشئون الإدارية والمنشآت - مواقع المدفعية والدفاع الجوي ومحطات الردار"

منصة الصواريخ الكونكورس الثنائية

كما نجحت القوات المسحلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تصميم وإنتاج منصة الصواريخ الكونكورس الثنائية على العربة تويتا لاندكروزر، وتتميز منصة الصواريخ بأن يمكن أن تحمل حتى 8 صواريخ على متنها ويمكن إطلاق صاروخين قبل إعادة التحميل. كما أن لديها قدرة عالية على المناورة، كما تتميز بسهولة تركيب المعدات الأرضية، ويتم التحكم بها بالكامل من داخل العربة وتتميز في الدقة في إصابة الأهداف ويمكنها أن تتعامل مع أهداف تصل إلى 4 كم ليلا ونهارا، وجاهزة للاشتباك بواسطة صاروخين محمولين على منصة الصواريخ ولديها القدرة على تسجيل الرميات ويتم استخدامها من قبل القوات الخاصة.

وتستمر فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة فى الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.