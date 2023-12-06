خلال 24 ساعة، ضبط ‏71692 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 71692مخالفة مرورية متنوعة من بينها (14876) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (478) مخالفة السير بدون تراخيص، (121) مخالفة دراجات نارية، (2490) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (27) مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية،تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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