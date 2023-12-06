حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

فى الساعات الأخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بأخبار عن نقل عائلة ساويرس أعمالهم من مصر إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

ونشرت وسائل إعلام عربية وغربية معلومات عن اعتزام رجل الأعمال ناصف ساويرس نقل مكتب العائلة إلى أبوظبي، لينضم بذلك إلى موجة تأسيس الأعمال التي يقوم بها عدد من أبرز المستثمرين في العاصمة الإماراتية.

ناصف ساويرس، فيتو

نقل مكتب ناصف ساويرس إلى الإمارات

وقالت وكالة بلومبرج إن الملياردير المصري يعتزم إعادة توطين مجموعة «إن إن إس» «NNS Group» في سوق أبوظبي العالمي الذي يعتبر المركز المالي الدولي للإمارة، في حال موافقة الجهات التنظيمية، ومن هناك تهدف المجموعة إلى شراء حصص كبيرة في عدد من الشركات، بشكل أساسي في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

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وبمجرد نشر الخبر حاول البعض الإيحاء بأن عائلة ساويرس ستنقل استثماراتها خارج مصر.

والمثير أن من هاجموا عائلة ساويرس، وتباروا فى توجيه الاتهامات لها، لم يكلفوا أنفسهم بالاطلاع على نص البيان الصادر عن الشركة، ولم يتثبتوا من صحة ما قالوه، رغم أن بيان الشركة كان واضحا فى أن عملية نقل مكتب العائلة ستتم من العاصمة البريطانية لندن وليس من مصر.

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نجيب ساويرس يرد على نقل مكاتب العائلة خارج مصر

من جانبه رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، في تصريحات لموقع “العربية” على بيان نقل مكتب «NNS» إلى أبوظبي، مشيرا إلى أن شقيقه نقل مكتبه من لندن إلى أبوظبي وليس من مصر".

نجيب ساويرس، فيتو

وقال ساويرس: "أخويا نقل مكتبه من لندن مش من مصر".

وأضاف: "المكتب يشرف على الاستثمارات الخاصة بناصف ساويرس في مختلف دول العالم وعدد الموظفين بالمكتب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة".

وأضاف ساويرس: "ناصف يعيش خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات".

سميح ساويرس، فيتو

سميح ساويرس يرد على خروجه من السوق المصري

وفي وقت سابق رد رجال الأعمال، سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، على أنباء خروج استثمارات العائلة من مصر وأكد أن كل مشروعات آل ساويرس في مصر مستمرة دون توقف.

وأوضح سميح ساويرس في بيان له ضرورة إنهاء تعدد أسعار الصرف لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وجاء نص بيان سميح ساويرس كالتالي: بالإشارة إلى تصريحاتي الأخيرة الخاصة بتأثير سعر صرف الدولار سلبيا على الاستثمار فى مصر وحيث إن البعض حاول تأويلها عن غير مقصدها واستغلالها ضد بلدي رغم أن ما دفعني هو خوفي على بلدي بتوجيه النصح لأن هناك ضرورة لانهاء تعدد أسعار الصرف لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية كما أؤكد أن كل مشروعات العائلة في بلدنا مصر مستمرة دون توقف.. وفقنا الله لما هو خير لمصر".