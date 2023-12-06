شيريهان، حسناء الشرق بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا.. تألقت في الاستعراض والسينما والمسرح.. حادث أليم ومرض خطير وراء ابتعادها.. وتحاول العودة مجددًا

شريهان، تحتفل فراشة الفن والفنانة الشاملة شريهان اليوم ٦ ديسمبر بعيد ميلادها الـ ٥٩، تلك الفنانة الموهوبة التي حباها الله خفة في الدم والبراعة في الأداء والحركة.. حسناء الشرق التي لا تزال تحتفظ بمكانتها الخاصة في قلوب الجمهور رغم غيابها منذ سنوات.

موهوبة بالفطرة.. بدايات شريهان الفنية

ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني عام 1964 بالقاهرة، والدها هو أستاذ القانون أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشقيقها عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد، وإلى جانب عمر فإن لها شقيقتين وهما جيهان وهويدا، كانت شريهان طفلة موهوبة بالفطرة، وكانت عاشقة للفن منذ نعومة أظفارها لذا فقد بدأت مسيرتها الفنية مبكرًا وهي لا تزال في الرابعة من عمرها، كانت متميزة في الغناء والرقص، وبالرغم من موهبتها إلا أن شقيقها عمر عارض دخولها عالم الفن في سن مبكرة ولكنها أقنعته في الأخير وكان داعما لها في الوسط الفني، وكانت أول مشاركة فنية لها من خلال أحد برامج الأطفال.

المعجزة.. أول أعمال دلوعة الاستعراضات

درست شريهان في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، وبعد العودة إلى مصر شاركت في بطولة مسلسل (المعجز) عام ١٩٧٣، وكان من إخراج أحمد طنطاوي، ومن تأليف فيصل ندا، وشارك في بطولته عمر الحريري وليلى طاهر وصلاح السعدني ويونس شلبي.

قطة على نار.. أولى مشاركات شريهان السينمائية

قطة على نار كان أول مشاركات شريهان السينمائية وهو فيلم من إنتاج عام ١٩٧٧، وشاركت فيه شريهان بدور لوسي الطفلة، والفيلم من إخراج سمير سيف وتأليف تينيسي وليامز، وكتب السيناريو رفيق الصبان، والفيلم من بطولة نور الشريف، بوسي، فريد شوقي، ليلى طاهر، ثم توالت أعمالها الفنية فشاركت بعد ذلك في مسلسل رحلة هادئة عام ١٩٧٨، ثم مسرحية ربع دستة أشرار.

سوسو في سك على بناتك.. بداية تألق شريهان

تعتبر شخصية سوسو في مسرحية سك على بناتك من أبرز الشخصيات التي قدمتها شريهان في مشوارها الفني، وكانت محطة هامة في حياتها الفنية، ولا تزال خالدة حتى يومنا هذا بالرغم من أن المسرحية من إنتاج عام ١٩٨٠، ودارت أحداث المسرحية حول الدكتور رأفت وهو أب لثلاث بنات ولديه هدف واحد، وهو أن يقوم بتزويجهن لكي يستطيع هو الآخر الزواج بحبيبته عصمت التي يحبها في السر، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة حينما تعرف سوسو بهذا الأمر لكنها تتكتم عليه، ويزداد الطين بلة بسبب مشاكل فوزية المستمرة مع زوجها حنفي، ومصاحبة نادية لرجل متزوج يدعى كريم.

المسرحية من إخراج فؤاد المهندس، وأخرجها للتلفزيون محمد شاكرو وهي من تأليف لينين الرملي، وشارك في بطولتها فؤاد المهندس، سناء يونس، شريهان، إجلال زكي.

توالت أعمال شريهان الناجحة في السينما والمسرح والتليفزيون، وكانت أولى بطولة سينمائية للفنانة الاستعراضية شريهان من خلال فيلم "الخبز المر" عام 1982، الذي أنتجته لها والدتها أمام، فريد شوقي، محمود عبدالعزيز، شويكار، وسعيد صالح، ولها عدد من الأفلام السينمائية الناجحة أبرزها الطوق والإسورة والمرأة والقانون وفضيحة العمر وعرق البلح وخلي بالك من عقلك، والعذراء والشعر الأبيض، وريا وسكينة، والمتشردان، وكان آخر أفلامها عشق الدم عام 2002 والذي قدمت من خلاله شخصية نوارة.

ومن أهم أعمالها المسرحية "علشان خاطر عيونك" مع الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية "شارع محمد علي" مع فريد شوقي، ومسرحية انت حر، ومسرحية المهزوز مع الفنان محمد صبحي، وفي التليفزيون قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة منها دمي ودموعي وابتسامتي، الامتحان، الجلاد والحب، دعوني أعيش، وعادت الأيام.

الفوازير.. المحطة الأهم في مسيرة شريهان الفنية

في عام 1985 قدمت شريهان فوازير رمضان مع المخرج فهمي عبد الحميد لمدة ثلاث سنوات متتالية بعنوان ألف ليلة وليلة، كما قدمت أيضًا فوازير حول العالم وحاجات ومحتاجات وأصبحت شريهان أيقونة من أيقونات شهر رمضان، ولا تزال فوازيرها ساكنة في وجدان الجمهور حتى اليوم بالرغم من تغير شكل الدراما وتعاقب الأجيال.

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مآس في حياة الجميلة شريهان

وبالرغم من المشوار الفني الثري الذي رسمت النجمة شريهان خطواته بموهبتها إلا أنها مرت في حياتها بالعديد من المطبات التي يصعب على كثيرين أن يتخطوها إذا لم يتسلحوا بإرادة حديدية، بداية من فقدانها لشقيقها عمر خورشيد في حادث سير عام 1981، مرورًا بفقدانها والدتها بعد شقيقها بسنوات قليلة، وفي عام 1989 تعرضت شريهان نفسها لحادث سير صعب تسبب في كسر بعمودها الفقري وعلى إثره ابتعدت عن الشاشة لفترة طويلة، وفي عام 2001 داهم شريهان مرض سرطان الغدة اللعابية الذي هو من أندر الأمراض في العالم، وحال بينها وبين الفن عشقها الأكبر لسنوات طوال.

عودة النجمة بعد غياب.. إعلان ومسرحية أعادوا شريهان للأضواء

وفي عام ٢٠٢١، عادت النجمة شريهان لتطل على الشاشات في شهر رمضان من خلال إعلان تليفزيوني لإحدى شبكات المحمول، ولقد أثار الإعلان حالة من البهجة لجمهور ومحبي النجمة الكبيرة، وظهرت شريهان كما لو أنها أرادت أن تلخص قصتها مع الحياة من خلال هذه الدقائق القصيرة، فقد كان الإعلان يحكي عن تشبثها بالحياة برغم ما مرت به من صعوبات لم تستطع أن توقفها، فعادت أقوى من جديد.

كما أنها عادت أيضًا في العام ذاته إلى مكانها المفضل، خشبة المسرح، لتقدم من خلاله عرض مسرحي بعنوان "كوكو شانيل" بعد غياب طال 30 عاما، ولقد حقق العرض نجاحًا كبيرًا، واستقبل الجمهور والفنانين عودة شريهان للمسرح استقبالًا إيجابيًا.

موقف شريهان من أحداث غزة

تساند الفنانة شريهان غزة وأهلها منذ بداية الأحداث ودائمًا ما تعلق على الأوضاع عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة X -تويتر سابقًا، وفي تدويناتها تفتح الفنانة شريهان النار على جيش الاحتلال، بسبب الأعمال الاجرامية في حق الأبرياء في فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من دمار وإبادة جماعية، كما أعلنت الفنانة شريهان إلغاء احتفالها بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، تضامنًا مع شهداء غزة الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

هل ستعود شريهان إلى التليفزيون؟

وفي ظل اشتياق الجمهور لرؤية فراشة الفن من جديد أكد الدكتور مدحت العدل في تصريحات إعلامية أن هناك تعاون مع شريهان، والمفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجاري الإعداد له، وهي التصريحات التي أكدها أيضًا المنتج جمال العدل في لقاء إعلامي له.