الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شريهان: الصهاينة أحقر البشر على وجه الأرض

شريهان، فيتو
شريهان، فيتو

فتحت الفنانة شريهان النار على جيش الاحتلال، بسبب الأعمال الاجرامية في حق الأبرياء في  فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من دمار وإبادة جماعية

في هذا السياق كتبت شريهان عبر حسابها الشخصي عبر موقع التدوينات الصغيرة X -تويتر سابقًا-: الصهاينة أحقر البشر على وجه الأرض، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وجيشه النازي المحتل، بحق المدنيين في غزة، تؤكد أن الصهاينة هم من أحقر البشر على وجه الأرض.

وأضافت شريهان: أعمالهم الإجرامية الإرهابية القاتلة ضد الفلسطينيين، لا تحكى ولا تقول أو تثبت، سوى جزء بسيط من قصة الشر الصهيوني، الذي تدمره إسرائيل للعالم أجمع، وليس فقط للشعب الفلسطيني في ‎غزة، والحقيقة التي أصبح يراها الرأي العام الغربي وشعوب العالم الغربي، والدولي وليس قادتهم هي أن إسرائيل دولة إرهابية ونتنياهو مجرم حرب.

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وتابعت قايله : الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض.. الصهيونية هي صانعة ومصنعة الإرهاب في العالم، ولكل البشر في كل العالم، الصهيونية تَدمُر الشر لكل من هو ليس منها وليس صهيونيا، إسرائيل دولة إرهابية، وجيش الاحتلال الصهيوني، النازي الفاشي المحتل أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض.

على الجانب الاخر كانت أعربت الفنانة شريهان عن غضبها وحزنها لما يحدث في غزة أمام أنظار العالم دون محاولة لمساعدة الشعب هناك.، ووصفت ما يحدث بـ"نكبة بشرية وموت للإنسانية".

وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع X منشورا أعربت فيه عن حزنها قائلة: "إبادة جماعية ومحرقة صهيونية تتم أمام سمع وبصر العالم أجمع للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر من كيان صهيوني إرهابي مجنون وجيش وحشي نازي محتل.. شلال دم في غزة، يا لها من نكبة بشرية وموت للإنسانية!!.. يا لها من مهزلة إقليمية ودولية!!.. سلامًا لدموع الأمهات وبُكاء الاطفال وقتل الأبرياء وصبرًا جميلًا يا فلسطين، ويا أهلنا في غزة، مع العسر يأتى من الله اليسر، وكيان الإحتلال الصهيوني الإرهابي النازي إلى زوال، ووعد الله حق، ونصره آتٍ قريبًا النُّصرة والغَلبة لكم إن شاء الله".

يا شعب فلسطين ويا أهلنا في غزة أنتم الحق والكيان الصهيوني الباطل، أنتم المظلوم وهم الظالمون، أنتم المجني عليهم وهم القتلة، أنتم أصحاب الأرض والقضية وهم العدو الصهيوني المحتل، أنتم الحقيقة وهم الكذب.. صبرًا جميلا".

واختتمت شريهان كلامها بآية قرآنية نصها:{وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ}. صدق الله العظيم.

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