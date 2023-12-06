قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نعمل علي تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوفد المرافق لها في إطار زيارتهم للمحافظة لبحث ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل علي حلها وتذليل كافة العقبات بالإضافة إلي تفقد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصه ولقاء المستثمرين للوقوف علي المشاكل التي تواجههم والعمل علي حلها.

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وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الصناعة ودعمها وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وحل كافة المشاكل التي تواجههم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية هذا الشأن.

شمل الوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كل من اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئه العامه التنمية الصناعية، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة، والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، والأستاذ امير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة، ومحمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة.

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل علي تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب دعما للاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي ومتطلباته.

وقام " محافظ الدقهلية" بتقديم درع المحافظة الي " رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية" تقديرا لدورها وتعاونها مع المحافظة في تقديم الدعم للمستثمرين وحل كافة مشاكلهم.