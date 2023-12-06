الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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محافظات

قيادات محافظة الدقهلية في جولات للمرور على اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن

الجولات بالدقهلية،
الجولات بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة وجولات لقيادات المحافظة للوقوف على مدى  الاستعداد لاستقبال الانتخابات الرئاسية.

 وكلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة للمرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والاحياء للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

 

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابيه بالمحافظات.

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وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أنور الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة بالمرور علي اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن والاحياء للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الإنتخابات الرئاسية المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري، جاء هذا استكمالًا لجولات " محافظ الدقهلية" للمرور علي اللجان الانتخابية في عدد من المراكز والمدن والاحياء.

حيث قام " نائب المحافظ " بالمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل والجمالية والمنزلة والمطرية، وقام " السكرتير العام" بالمرور علي اللجان الانتخابية بمراكز بني عبيد وتمي الأمديد وميت غمر، وقام السكرتير المساعد بالمرور علي مراكز  الكردي ومنية النصر ومحلة دمنة ودكرنس.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التي شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية ومتابعة تنفيذ الاجراءات المقررة والتي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بالتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق وذلك لاجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الادلاء باصواتهم دون ايه معوقات..

وأشار "مختار" الي ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119مغترب.

 

 

وقال " المحافظ" ادعوا أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري مؤكدا علي ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الأعوام الماضية..

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أيمن مختار محافظ الدقهلية انتخابات الرئاسية

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