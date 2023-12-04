الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

افتتاح مركز مهارات ذوي الهمم بمدرسة التربية الفكرية بقرية كوم النور في الدقهلية

جانب من الافتتاح,
جانب من الافتتاح, فيتو

شهد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، مراسم افتتاح مركز تنمية مهارات ذوي الهمم بمدرسة التربية الفكرية بكوم النور بميت غمر.

وذلك انطلاقا من المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر قادرون باختلاف في نسخته الرابعة في ديسمبر الماضي (رفقاء قادرون باختلاف) والتي وجه فيها  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني وكافة الجهات المعنية بضرورة اختيار مدربين ذوي خبرة عالية تؤهل الرفقاء للعمل مع ذوي الهمم والاهتمام بتأسيس مراكز حكومية لتنمية مهارات ذوي الهمم.

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حيث افتتح اليوم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية والأستاذة الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والأستاذة سحر الألفي مدير عام التربية الخاصة بالوزارة والنائبة مرفت عاذرو بحضور مديرى عموم المديرية ومدير ووكيل إدارة ميت غمر ورئيس مجلس أمناء المدرسة ومديرة المدرسة ولفيف من القيادات التعليمية أول مركز تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي وتعديل سلوك بمحافظة الدقهلية. 

 

كما افتتح مدينة الألعاب الترفيهية للطلاب وبعض تجديدات البنية التحتية للمدارس والمكتبة الذكية والتي تعد أول مكتبة ذكية بالتربية الخاصة.
وقدم شعبان الشكر لأسر وأهالي المعاقين لدعمهم لأبنائهم ومساندتهم في الحياة، كما قدم الشكر والتقدير والاحترام لمصطفى شرف الدين لدعمه الدائم للمدرسة ومشاركته الدائمة فى المناسبات كما قدم الشكر والتقدير لمديرة المدرسة الأستاذة منى عبد الخالق  لجهودها المبذولة في خدمة أبنائنا ذوى الهمم.


وأشار هاني عنتر وكيل مديرية التربيةوالتعليم بالدقهلية إلى تقديم كافة الخدمات لأبنائنا ذوى الهمم. 

 

 وأشاد بافتتاح مركز التخاطب والتكامل الحسى وتنمية المهارات بالمدرسة من أجل تقديم الخدمة المطلوبة لأولادنا من ذوى الهمم على مستوى يليق بهم وعمل تقييمات للأطفال ومقابلات أولياء الأمور وجانب من جلسات التقييم المهارى واللُغوى وتقديم جلسات التخاطب وتنمية المهارات وتعديل السلوك واختبارات الذكاء بالمركز علاوة على جلسات لزيادة الانتباه والتركيز والقدرة على الإبداع.


وأكدت راندة شاهين أن ذوى الهمم في قلب السيد الرئيس، وأن وزير التربية والتعليم يوليهم كافة أوجه الاهتمام والدعم  مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تقدم لهم كافة المساعدات من برامج ومسابقات واكتشاف الموهوبين بهدف احتواء تلك الشريحة وتنمية المهارات لديهم وتقديم الخدمات والرعاية الكاملة لهم.

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