الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

فتح باب حجز حفلات التوقيع بمعرض القاهرة للكتاب 2024

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب حجز حفلات التوقيع الخاص بالمؤلفين ودور النشر، بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر  حتى 10 يناير المقبل، بمركز المعلومات بمقر الهيئة.

حفلات التوقيع في معرض القاهرة للكتاب 
 

وتيتح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.
 

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معرض القاهرة للكتاب 

 

و تقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

 

معرض الكتاب 2024 


واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ55.

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معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض القاهرة الدولي للكتاب

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