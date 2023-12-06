الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تصدر "اسمي ليلى"، مجموعة قصصية لـ إلهام الكردوسي

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيتو

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، المجموعة القصصية بعنوان «اسمي ليلى» للكاتبة إلهام الكردوسي، وتضم المجموعة 20 قصة قصيرة، تطرح عددا من الأسئلة والقضايا الاجتماعية من بينها؛ علاقة المرأة والرجل، ومفهوم الحب والحرية، والاغتراب، ودور الدين في حياة الأفراد، وموقف الإنسان من المورث والتطور التكنولوجي وغيرها.

 

ومن بين عناوين قصص المجموعة؛ «أم توبة، ريح يوسف، الصمت المثلث، هل ترافقني؟، البيت القديم، قبلتان، واسمي ليلى».

Advertisements

 

ومن أجواء المجموعة؛ ومن قصة «أم تـوبـة»: «أمام اللجنة الانتخابية، تقف "أم توبة" في طابور السيدات، تتحسس بيمينها بطنها المتكور على الغيب، كأنها تهدهده، أو تطمئن على موضعه داخل قراره المكين.. حبَلها المتأخر طويل الأمد، حدث هذه المرة، بعد عدد لم تعد تذكره من عمليات الاجهاض المتكرر، وقبلها ولادتين متباعدتين.. و"أم توبة" تخطت من العمر عمرًا، حتى كادت تتيقن من انقطاع حيضها، وجفاف منبعها، ولم يكن لها عهد، من قبل بهذه النوعية من الطوابير، التي تصطف رجالا ونساء للاستفتاء على إقرار دستور جديد للبلاد، ولا بطوابير الانتخابات سواء البرلمانية منها أو الرئاسية، كل خبراتها كانت بطوابير الجمعيات وأفران العيش البلدي، وصفوف استبدال اسطوانات البوتاجاز، وطوابير طلب العلاج لابنتيها أمام شبابيك مستشفيات الحكومة، وغيرها من طوابير المعدمين والمهمشين».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة الدكتور أحمد بهي الدين

مواد متعلقة

هيئة الكتاب تصدر أعمالا لـ سليم حسن والشاروني ولطفي السيد في معرض القاهرة

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية يحصل على ماجستير من جامعة أبردين

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية