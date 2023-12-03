الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

ناصف ساويرس يدخل ضمن قائمة أفضل عشر ملاك أندية على مستوى العالم

ناصف ساويرس مالك
ناصف ساويرس مالك نادي استون فيلا الانجليزي، فيتو

ناصف ساويرس، دخل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي ضمن، قائمة أغنى ملاك أندية كرة القدم على مستوى العالم.

 

رجل الأعمال ناصف ساويرس مالك نادى أستون فيلا

 

ونشرت صحيفة editorialge البريطانية، قائمة مكونة من 15 رجل أعمال، يمتلكون نوادي كرة قدم في العالم، جاء من بينهم المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا.

ووفقًا للقائمة التي نشرتها الصحيفة الإنجليزية، فجاء في المقدمة ستان كرونكي، مالك نادي أرسنال الإنجليزي والذي تبلغ ثروته 9 مليارات دولار، يعود جزء منها إلى امتلاك فرق رياضية بينها أرسنال، والمسمى بالملياردير الصامت أو ستان الصامت، بسبب عدم تدخله في أمر النادي بشكل مباشر.

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وضمت القائمة القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، عبر شركة قطر للاستثمارات الرياضية، والذي تبلغ ثروته أكثر من 8 مليارات دولار، وفق الصحيفة.

وضمت القائمة، الملياردير الصيني جو جوانج شانج، الذي اشترى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، وأيَا الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي، الذي وضع الفريق كأحد أندية النخبة في إنجلترا وأوروبا، وفق وصف الصحيفة.

وتعرضت الصحيفة للتجربة الصينية في نادي إنتر ميلان الإيطالي، وتجربة فولهام من قبل مستثمر إنجليزي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل وإنقاذه من الهبوط ووضعه بين الكبار والعودة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يخص  ناصف ساويرس، قالت الصحيفة الإنجليزية إن المصري ناصف ساويرس ونظيره الأمريكي ويس إيدينز قاما في 2018 بشراء نادي أستون فيلا المتعثر، بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يأتي في وسط الترتيب حاليًا، ويتطلع للتواجد في البطولات الأوروبية.

 

 

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